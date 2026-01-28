Szárazjeges tisztító IB 15/120
Az IB 15/120 új szárazjeges készülék még nagyobb teljesítményű az előző modellhez képest, meggyőző felépítéssel és különösen megbízható technikával előállított.
Az IB 15/120 új szárazjeges készülék nagy teljesítményű, robusztus és megbízható. Az okos részletmegoldások mint a koffertárolás, jégürítés, tartókar és rakodófelület mind a komfortos használathoz járulnak hozzá. Műszakilag is sok újítás került a gépbe. Ezáltal a légáram a készülékben, a tömlő, a pisztoly és a fúvókák által jelentős javulás érhető el. Az eredmény: egy jelentős teljesítménynövekedés. Az IB 15/120 mérete ellenére is rendkívül mobilis egy személy is problémamentesen tudja lépcsőn is szállítani.
Jellemzők és előnyök
Praktikus fúvókakészlet-tárolás
Legnagyobb mobilitás
A maradék jég automatikus kiürítése
Gfk- szárazjégtartó láda
Hatékony levegőelvezetés a készülékben
Beépített földelt görgő
Beépített olaj- és vízleválasztó
Praktikus pisztolytárolás
Beépített rakodórekesz fúvókáknak és szerszámoknak
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|0,6
|Burkolat/Keret
|Rozsdamentes acél (1.4301)
|Kábelhossz (m)
|7
|Légnyomás (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Levegőminőség
|Száraz és zsiradékmentes
|Légáramlás (m³ / perc)
|2 - 12
|Zajszint (dB (A))
|125
|Szárazjég-kapacitás (kg)
|40
|Szárazjég pellet (átmérő) (mm)
|3
|Szárazjég-felhasználás (kg/h)
|30 - 120
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|91
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|101,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1000 x 800 x 1300
A csomag tartalma
- Fúvókakoffer szivacsbetéttel
- Kenőanyag fúvókamenethez
- Lapos fúvóka
- Lapos sugarú fúvókabetét: 8 mm
- Villáskulcs (fúvókacseréhez): 2 Darab(ok)
- Kerek sugarú fúvóka, XL, hosszú
- Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással
- Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)
Felszereltség
- Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon
- Elektronikus vezérlés
- Földelő vezeték csévélővel
- Olaj- és víz szétválasztó
Videók
Alkalmazási területek
- Formák és öntőszerszámok tisztítása
- Műanyag részek sorjamentesítése
- Kovácsolószerszámok tisztítása
- Töltő rendszerek és keverő üzemek tisztítása
- Szállítómű tisztítása, szállító- és anyagmozgató rendszerek
- Sütők tisztítása
- Nyomdagépek tisztítása
- Fafeldolgozó készülékek tisztítása
- Generátorok, turbinák, kapcsolószekrények és hőcserélők tisztítása