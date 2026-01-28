Az IB 15/120 új szárazjeges készülék nagy teljesítményű, robusztus és megbízható. Az okos részletmegoldások mint a koffertárolás, jégürítés, tartókar és rakodófelület mind a komfortos használathoz járulnak hozzá. Műszakilag is sok újítás került a gépbe. Ezáltal a légáram a készülékben, a tömlő, a pisztoly és a fúvókák által jelentős javulás érhető el. Az eredmény: egy jelentős teljesítménynövekedés. Az IB 15/120 mérete ellenére is rendkívül mobilis egy személy is problémamentesen tudja lépcsőn is szállítani.