Szárazjeges tisztító IB 15/120

Az IB 15/120 új szárazjeges készülék még nagyobb teljesítményű az előző modellhez képest, meggyőző felépítéssel és különösen megbízható technikával előállított.

Az IB 15/120 új szárazjeges készülék nagy teljesítményű, robusztus és megbízható. Az okos részletmegoldások mint a koffertárolás, jégürítés, tartókar és rakodófelület mind a komfortos használathoz járulnak hozzá. Műszakilag is sok újítás került a gépbe. Ezáltal a légáram a készülékben, a tömlő, a pisztoly és a fúvókák által jelentős javulás érhető el. Az eredmény: egy jelentős teljesítménynövekedés. Az IB 15/120 mérete ellenére is rendkívül mobilis egy személy is problémamentesen tudja lépcsőn is szállítani.

Jellemzők és előnyök
Szárazjeges tisztító IB 15/120: Praktikus fúvókakészlet-tárolás
Szárazjeges tisztító IB 15/120: Legnagyobb mobilitás
Szárazjeges tisztító IB 15/120: A maradék jég automatikus kiürítése
Gfk- szárazjégtartó láda
Hatékony levegőelvezetés a készülékben
Beépített földelt görgő
Beépített olaj- és vízleválasztó
Praktikus pisztolytárolás
Beépített rakodórekesz fúvókáknak és szerszámoknak
Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény (kW) 0,6
Burkolat/Keret Rozsdamentes acél (1.4301)
Kábelhossz (m) 7
Légnyomás (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Levegőminőség Száraz és zsiradékmentes
Légáramlás (m³ / perc) 2 - 12
Zajszint (dB (A)) 125
Szárazjég-kapacitás (kg) 40
Szárazjég pellet (átmérő) (mm) 3
Szárazjég-felhasználás (kg/h) 30 - 120
Fázisok száma (Ph) 1
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Súly kiegészítők nélkül (kg) 91
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 101,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1000 x 800 x 1300

A csomag tartalma

  • Fúvókakoffer szivacsbetéttel
  • Kenőanyag fúvókamenethez
  • Lapos fúvóka
  • Lapos sugarú fúvókabetét: 8 mm
  • Villáskulcs (fúvókacseréhez): 2 Darab(ok)
  • Kerek sugarú fúvóka, XL, hosszú
  • Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással
  • Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)

Felszereltség

  • Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon
  • Elektronikus vezérlés
  • Földelő vezeték csévélővel
  • Olaj- és víz szétválasztó

Videók

Alkalmazási területek
  • Formák és öntőszerszámok tisztítása
  • Műanyag részek sorjamentesítése
  • Kovácsolószerszámok tisztítása
  • Töltő rendszerek és keverő üzemek tisztítása
  • Szállítómű tisztítása, szállító- és anyagmozgató rendszerek
  • Sütők tisztítása
  • Nyomdagépek tisztítása
  • Fafeldolgozó készülékek tisztítása
  • Generátorok, turbinák, kapcsolószekrények és hőcserélők tisztítása
Tartozékok