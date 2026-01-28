A Kärcher kompakt IB 7/40 szárazjeges tisztító a nagyobb IB 15/120-as gép legtöbb előnyével rendelkezik, de alacsonyabb sűrítettlevegő-ellátással működik, így ideális a saját sűrítettlevegő-rendszerekkel történő használatra. A Kärcher szárazjeges technológiája egy nem agresszív, de alapos módszer a szerszámok, öntőformák, felületek és gépek minimális állásidővel történő tisztítására. A szárazjég-pelleteket sűrített levegő áramlásába juttatva, 335 mérföld/óra feletti sebességgel felgyorsítva a tisztítandó felületre lövelljük. A szárazjég behatol a repedésekbe, eltávolítja a szennyeződést a felületről, és CO2 gázként távozik a levegőbe, csak a szennyeződést hagyva maga után. A szárazjégfúvás nem igényel vegyszereket, nem hagy szennyvizet, környezetbarát, és olyan területeken is alkalmazható, ahol a vízzel történő tisztítás tilos vagy nehézkes.