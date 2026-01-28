Szárazjeges tisztító IB 7/40 Advanced
A Kärcher IB 7/40 Advanced Szárazjeges tisztító kompakt szárazjeges tisztítógép a biztonságos, környezetkímélő tisztításhoz.
A Kärcher kompakt IB 7/40 szárazjeges tisztító a nagyobb IB 15/120-as gép legtöbb előnyével rendelkezik, de alacsonyabb sűrítettlevegő-ellátással működik, így ideális a saját sűrítettlevegő-rendszerekkel történő használatra. A Kärcher szárazjeges technológiája egy nem agresszív, de alapos módszer a szerszámok, öntőformák, felületek és gépek minimális állásidővel történő tisztítására. A szárazjég-pelleteket sűrített levegő áramlásába juttatva, 335 mérföld/óra feletti sebességgel felgyorsítva a tisztítandó felületre lövelljük. A szárazjég behatol a repedésekbe, eltávolítja a szennyeződést a felületről, és CO2 gázként távozik a levegőbe, csak a szennyeződést hagyva maga után. A szárazjégfúvás nem igényel vegyszereket, nem hagy szennyvizet, környezetbarát, és olyan területeken is alkalmazható, ahol a vízzel történő tisztítás tilos vagy nehézkes.
Jellemzők és előnyök
Áttekinthető kijelző
A maradék jég automatikus kiürítése
Beépített olaj- és vízleválasztó
Beépített földelt görgő
Hatékony levegőelvezetés a készülékben
Legnagyobb mobilitás
Gfk- szárazjégtartó láda
Praktikus pisztolytárolás
Beépített rakodórekesz fúvókáknak és szerszámoknak
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|0,6
|Burkolat/Keret
|Rozsdamentes acél (1.4301)
|Kábelhossz (m)
|7
|Légnyomás (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Levegőminőség
|Száraz és zsiradékmentes
|Légáramlás (m³ / perc)
|0,5 - 3,5
|Zajszint (dB (A))
|99
|Szárazjég-kapacitás (kg)
|15
|Szárazjég pellet (átmérő) (mm)
|3
|Szárazjég-felhasználás (kg/h)
|15 - 50
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|78
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|81,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|768 x 510 x 1096
A csomag tartalma
- Kenőanyag fúvókamenethez
- Lapos fúvóka
- Villáskulcs (fúvókacseréhez): 2 Darab(ok)
- Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással
- Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)
- Szerszámostáska
Felszereltség
- Jég mennyiségének beállítása közvetlenül a szórópisztolyon
- Levegőnyomás beállítása közvetlenül a szórópisztolyon
- Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon
- Elektronikus vezérlés
- Földelő vezeték csévélővel
- Olaj- és víz szétválasztó
Videók
Alkalmazási területek
- Formák és öntőszerszámok tisztítása
- Műanyag részek sorjamentesítése
- Kovácsolószerszámok tisztítása
- Töltő-, és keverőberendezések tisztítása
- Szállítórendszerek tisztítása
- Sütők tisztítása
- Nyomdagépek tisztítása
- Fafeldolgozó készülékek tisztítása
- Generátorok, turbinák, kapcsolószekrények és hőcserélők tisztítása