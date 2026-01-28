Szárazjeges tisztító IB 7/40 Advanced

A Kärcher IB 7/40 Advanced Szárazjeges tisztító kompakt szárazjeges tisztítógép a biztonságos, környezetkímélő tisztításhoz.

A Kärcher kompakt IB 7/40 szárazjeges tisztító a nagyobb IB 15/120-as gép legtöbb előnyével rendelkezik, de alacsonyabb sűrítettlevegő-ellátással működik, így ideális a saját sűrítettlevegő-rendszerekkel történő használatra. A Kärcher szárazjeges technológiája egy nem agresszív, de alapos módszer a szerszámok, öntőformák, felületek és gépek minimális állásidővel történő tisztítására. A szárazjég-pelleteket sűrített levegő áramlásába juttatva, 335 mérföld/óra feletti sebességgel felgyorsítva a tisztítandó felületre lövelljük. A szárazjég behatol a repedésekbe, eltávolítja a szennyeződést a felületről, és CO2 gázként távozik a levegőbe, csak a szennyeződést hagyva maga után. A szárazjégfúvás nem igényel vegyszereket, nem hagy szennyvizet, környezetbarát, és olyan területeken is alkalmazható, ahol a vízzel történő tisztítás tilos vagy nehézkes.

Jellemzők és előnyök
Szárazjeges tisztító IB 7/40 Advanced: Áttekinthető kijelző
Áttekinthető kijelző
Szárazjeges tisztító IB 7/40 Advanced: A maradék jég automatikus kiürítése
A maradék jég automatikus kiürítése
Szárazjeges tisztító IB 7/40 Advanced: Beépített olaj- és vízleválasztó
Beépített olaj- és vízleválasztó
Beépített földelt görgő
Hatékony levegőelvezetés a készülékben
Legnagyobb mobilitás
Gfk- szárazjégtartó láda
Praktikus pisztolytárolás
Beépített rakodórekesz fúvókáknak és szerszámoknak
Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény (kW) 0,6
Burkolat/Keret Rozsdamentes acél (1.4301)
Kábelhossz (m) 7
Légnyomás (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Levegőminőség Száraz és zsiradékmentes
Légáramlás (m³ / perc) 0,5 - 3,5
Zajszint (dB (A)) 99
Szárazjég-kapacitás (kg) 15
Szárazjég pellet (átmérő) (mm) 3
Szárazjég-felhasználás (kg/h) 15 - 50
Fázisok száma (Ph) 1
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Súly kiegészítők nélkül (kg) 78
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 81,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 768 x 510 x 1096

A csomag tartalma

  • Kenőanyag fúvókamenethez
  • Lapos fúvóka
  • Villáskulcs (fúvókacseréhez): 2 Darab(ok)
  • Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással
  • Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)
  • Szerszámostáska

Felszereltség

  • Jég mennyiségének beállítása közvetlenül a szórópisztolyon
  • Levegőnyomás beállítása közvetlenül a szórópisztolyon
  • Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon
  • Elektronikus vezérlés
  • Földelő vezeték csévélővel
  • Olaj- és víz szétválasztó

Videók

Alkalmazási területek
  • Formák és öntőszerszámok tisztítása
  • Műanyag részek sorjamentesítése
  • Kovácsolószerszámok tisztítása
  • Töltő-, és keverőberendezések tisztítása
  • Szállítórendszerek tisztítása
  • Sütők tisztítása
  • Nyomdagépek tisztítása
  • Fafeldolgozó készülékek tisztítása
  • Generátorok, turbinák, kapcsolószekrények és hőcserélők tisztítása
Tartozékok