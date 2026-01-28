Szárazjeges tisztító IB 7/40 Classic

A légáramlás optimalizálásának köszönhetően az Ice Blaster IB 7/40 kiváló eredményeket nyújt a szárazjéggel történő tisztítás során, még akkor is, ha alacsony légnyomáson is működik. Kompakt készülék.

Az Ice Blaster IB 7/40 Classic egy nagy teljesítményű szárazjeges tisztítógép, amely a mindennapi kemény használat során a biztonságos és kényelmes kezelésével, könnyű manőverezhetőségével és megbízható működésével garantál lenyűgöző eredményeket. Minden alkatrész és működéshez szükséges technológia természetesen megfelel a legmagasabb minőségi előírásoknak. Az átgondolt adagolástechnika például megakadályozza, hogy a gép bejegesedjen a fúvás közben, míg az optimalizált légáramlás viszonylag alacsony nyomás és levegőfogyasztás mellett is kiváló tisztítási eredményeket biztosít, ugyanakkor viszonylag alacsony üzemi zajszinten üzemeltethető a készülék. A sugárnyomás és a jég adagolási mennyisége fokozatmentesen állítható a megfelelő gomb segítségével, ami egy olyan funkció, amely a kulcsos kapcsolóval ki is kapcsolható. A beépített olaj- és vízleválasztó, valamint a használat után - egy gombnyomás segítségével - a megmaradt szárazjég eltávolítására szolgáló maradékjég-eltávolító rendszer szintén az  alapfelszereltséghez tartozik. Minden lényeges paraméter, valamint az olyan statisztikai értékek, mint az üzemidő, az átlagos óránkénti jégfogyasztás vagy a teljes jégfogyasztás könnyedén leolvashatók a kijelzőről.

Jellemzők és előnyök
Áttekinthető kijelző
Áttekinthető kijelző
A maradék jég automatikus kiürítése
A maradék jég automatikus kiürítése
Beépített olaj- és vízleválasztó
Beépített olaj- és vízleválasztó
Praktikus pisztolytárolás
Legnagyobb mobilitás
Hatékony levegőelvezetés a készülékben
Beépített rakodórekesz fúvókáknak és szerszámoknak
Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény (kW) 0,6
Burkolat/Keret Rozsdamentes acél (1.4301)
Kábelhossz (m) 7
Légnyomás (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Levegőminőség Száraz és zsiradékmentes
Légáramlás (m³ / perc) 0,5 - 3,5
Zajszint (dB (A)) 99
Szárazjég-kapacitás (kg) 15
Szárazjég pellet (átmérő) (mm) 3
Szárazjég-felhasználás (kg/h) 15 - 50
Fázisok száma (Ph) 1
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Súly kiegészítők nélkül (kg) 93
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 75
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 768 x 510 x 1096

A csomag tartalma

  • Kenőanyag fúvókamenethez
  • Lapos fúvóka
  • Villáskulcs (fúvókacseréhez): 2 Darab(ok)
  • Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással
  • Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)
  • Szerszámostáska

Felszereltség

  • Elektronikus vezérlés
  • Olaj- és víz szétválasztó

Alkalmazási területek
  • Formák és öntőszerszámok tisztítása
  • Műanyag részek sorjamentesítése
  • Kovácsolószerszámok tisztítása
  • Töltő-, és keverőberendezések tisztítása
  • Szállítórendszerek tisztítása
  • Sütők tisztítása
  • Nyomdagépek tisztítása
  • Fafeldolgozó készülékek tisztítása
  • Generátorok, turbinák, kapcsolószekrények és hőcserélők tisztítása
