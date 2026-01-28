Szárazjeges tisztító IB 7/40 Classic
A légáramlás optimalizálásának köszönhetően az Ice Blaster IB 7/40 kiváló eredményeket nyújt a szárazjéggel történő tisztítás során, még akkor is, ha alacsony légnyomáson is működik. Kompakt készülék.
Az Ice Blaster IB 7/40 Classic egy nagy teljesítményű szárazjeges tisztítógép, amely a mindennapi kemény használat során a biztonságos és kényelmes kezelésével, könnyű manőverezhetőségével és megbízható működésével garantál lenyűgöző eredményeket. Minden alkatrész és működéshez szükséges technológia természetesen megfelel a legmagasabb minőségi előírásoknak. Az átgondolt adagolástechnika például megakadályozza, hogy a gép bejegesedjen a fúvás közben, míg az optimalizált légáramlás viszonylag alacsony nyomás és levegőfogyasztás mellett is kiváló tisztítási eredményeket biztosít, ugyanakkor viszonylag alacsony üzemi zajszinten üzemeltethető a készülék. A sugárnyomás és a jég adagolási mennyisége fokozatmentesen állítható a megfelelő gomb segítségével, ami egy olyan funkció, amely a kulcsos kapcsolóval ki is kapcsolható. A beépített olaj- és vízleválasztó, valamint a használat után - egy gombnyomás segítségével - a megmaradt szárazjég eltávolítására szolgáló maradékjég-eltávolító rendszer szintén az alapfelszereltséghez tartozik. Minden lényeges paraméter, valamint az olyan statisztikai értékek, mint az üzemidő, az átlagos óránkénti jégfogyasztás vagy a teljes jégfogyasztás könnyedén leolvashatók a kijelzőről.
Jellemzők és előnyök
Áttekinthető kijelző
A maradék jég automatikus kiürítése
Beépített olaj- és vízleválasztó
Praktikus pisztolytárolás
Legnagyobb mobilitás
Hatékony levegőelvezetés a készülékben
Beépített rakodórekesz fúvókáknak és szerszámoknak
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|0,6
|Burkolat/Keret
|Rozsdamentes acél (1.4301)
|Kábelhossz (m)
|7
|Légnyomás (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Levegőminőség
|Száraz és zsiradékmentes
|Légáramlás (m³ / perc)
|0,5 - 3,5
|Zajszint (dB (A))
|99
|Szárazjég-kapacitás (kg)
|15
|Szárazjég pellet (átmérő) (mm)
|3
|Szárazjég-felhasználás (kg/h)
|15 - 50
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|93
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|75
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|768 x 510 x 1096
A csomag tartalma
- Kenőanyag fúvókamenethez
- Lapos fúvóka
- Villáskulcs (fúvókacseréhez): 2 Darab(ok)
- Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással
- Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)
- Szerszámostáska
Felszereltség
- Elektronikus vezérlés
- Olaj- és víz szétválasztó
Alkalmazási területek
- Formák és öntőszerszámok tisztítása
- Műanyag részek sorjamentesítése
- Kovácsolószerszámok tisztítása
- Töltő-, és keverőberendezések tisztítása
- Szállítórendszerek tisztítása
- Sütők tisztítása
- Nyomdagépek tisztítása
- Fafeldolgozó készülékek tisztítása
- Generátorok, turbinák, kapcsolószekrények és hőcserélők tisztítása