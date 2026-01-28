Az Ice Blaster IB 7/40 Classic egy nagy teljesítményű szárazjeges tisztítógép, amely a mindennapi kemény használat során a biztonságos és kényelmes kezelésével, könnyű manőverezhetőségével és megbízható működésével garantál lenyűgöző eredményeket. Minden alkatrész és működéshez szükséges technológia természetesen megfelel a legmagasabb minőségi előírásoknak. Az átgondolt adagolástechnika például megakadályozza, hogy a gép bejegesedjen a fúvás közben, míg az optimalizált légáramlás viszonylag alacsony nyomás és levegőfogyasztás mellett is kiváló tisztítási eredményeket biztosít, ugyanakkor viszonylag alacsony üzemi zajszinten üzemeltethető a készülék. A sugárnyomás és a jég adagolási mennyisége fokozatmentesen állítható a megfelelő gomb segítségével, ami egy olyan funkció, amely a kulcsos kapcsolóval ki is kapcsolható. A beépített olaj- és vízleválasztó, valamint a használat után - egy gombnyomás segítségével - a megmaradt szárazjég eltávolítására szolgáló maradékjég-eltávolító rendszer szintén az alapfelszereltséghez tartozik. Minden lényeges paraméter, valamint az olyan statisztikai értékek, mint az üzemidő, az átlagos óránkénti jégfogyasztás vagy a teljes jégfogyasztás könnyedén leolvashatók a kijelzőről.