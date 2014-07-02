Permetextrakciós tisztító Puzzi 10/2 Adv
A Kärcher Puzzi 10/2 Adv permetextrakciós tisztítógép. Ez a professzionális modell a megnövelt területi teljesítményre és az intenzív ipari használatra lett optimalizálva.
A Kärcher professzionális Puzzi 10/2 Adv permetező extrakciós tisztítója kiváló szívóerőt biztosít, emellett higiénikus tisztítási eredményeket biztosít, és biztosítja a textilfelületek gyors újrahasználatát. Ebből a célból a permetező elszívó gép a tisztítóoldatot mélyen a textilszálakba permetezi, majd a kimozdult szennyeződésekkel együtt ismét eltávolítja, így tökéletes szőnyegek és egyéb textilfelületek tisztítására. Az opcionálisan kapható elektromos kefe és a forgó görgős kefe segítségével a terület teljesítménye megnő, és a tisztítási teljesítmény fokozódik. A beépített habzásgátló adagoló megakadályozza a túlzott habképződést a szennyezett víztartályban, különösen samponos szőnyegek öblítésekor. A Puzzi 10/2 Adv robusztus kialakítása hosszú élettartamot és magas költséghatékonyságot biztosít – ideális épületgépészeti vállalkozók számára, illetve a szállodai és vendéglátói szektorban. A készülék fedele és a padlófúvóka átlátszó, hogy jobban látható legyen a szennyezett víz. A következőket tartalmazza: 240 mm-es szőnyegpadló-fúvóka, csatlakozó a PW elektromos keféhez, tárolórekesz az RM füleknek, ergonomikus hordozófogantyú és kábelakasztó.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
- Szövetek tökéletes tisztítása a szálak mélyéig.
- A kiváló szívóteljesítménynek köszönhetően a gyorsan száradó felületek hamar használatba vehetőek.
- Kiváló tisztítási eredmények – a különbség szemmel látható.
Professzionális minőség: rendkívül robusztus és tartós
- Hatékony szivattyú hosszú élettartammal.
- Erőteljes turbina kiváló visszaszívási teljesítménnyel.
Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készlete
- Rugalmas szívószáj az optimális szívási szög és a maximális száradási eredmények érdekében.
- 240 mm széles padlófej beépített permetextrakciós csővel.
- Ergonomikus kétkezes markolat az extra felhasználói kényelem érdekében.
Integrált csatlakozás PW keféhez
- Az elektromos kefe nagyobb területteljesítményt biztosít.
- Forgó görgős kefe szőnyegszálak kiegyenesítéséhez.
- Szőnyegek és textil padlóburkolatok mélyebb tisztítása.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
- Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
- Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
Egyszerű működtetés a két nagy nyomógombnak köszönhetően
- Nem szükséges hajolgatni: lábbal kapcsolható gomb a gyors és könnyű használat érdekében.
- Gyors, egylépéses módszer: kombinált permetezés és felszívás egy műveletben.
- Kétlépéses módszer: permetezzen a szövetszálakra, és hagyja beszívódni – azután szívja fel.
Beépített habzásgátló adagolás
- Tökéletes samponos szőnyegek és textil padlóburkolatok öblítésére.
- Megakadályozza a túlzott habképződést a szennyezett víztartályban.
Beépített tárolórekesz a mosószer füleknek
- A fülek mindig kéznél vannak, és védve vannak a nedvességtől.
- Biztonságos tárolás még szállítás közben is.
- Lehetővé teszi az igény szerinti adagolást.
Kábelakasztó
- A tápkábel biztonságos tárolásához.
- Praktikus és megóvja a kábeleket.
- A gép könnyen szállítható és tárolható.
Beépített tartozéktárolás
- Beépített szívőcsőtartó, padlófejjel a hordozófogantyúban.
- Könnyű és kényelmes szállítani valamint tárolni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|30 - 45
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Permetmennyiség (l/min)
|2
|Permetnyomás (bar)
|2
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|10 / 9
|Turbina teljesítménye (W)
|1250
|Szivattyú teljesítménye (W)
|80
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|11,5
|Csomagolási súly (kg)
|16,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|705 x 320 x 435
A csomag tartalma
- Csatlakozóaljzat professzionális mosófejhez: PW 30/1
- Tisztítószer: RM 760 tabletták, 2 Darab(ok)
- Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
- Tárolórekesz tisztítószer-tablettáknak
- Kábelakasztó
- Padlótisztító fej: 240 mm
- Permetező/szívó pisztoly
- D-markolat a permetextrakciós csőhöz
- Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
- Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Beépített tartozéktároló kárpitfej/résszívó számára
- Tisztítófej fúvóka: Padlótisztító fej, sárga
Alkalmazási területek
- Szőnyegek és textil padlóburkolatok szövetszálainak mélyéig hatoló tisztításhoz
- A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
- Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése" lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.