Permetextrakciós tisztító Puzzi 10/2 Adv

A Kärcher Puzzi 10/2 Adv permetextrakciós tisztítógép. Ez a professzionális modell a megnövelt területi teljesítményre és az intenzív ipari használatra lett optimalizálva.

A Kärcher professzionális Puzzi 10/2 Adv permetező extrakciós tisztítója kiváló szívóerőt biztosít, emellett higiénikus tisztítási eredményeket biztosít, és biztosítja a textilfelületek gyors újrahasználatát. Ebből a célból a permetező elszívó gép a tisztítóoldatot mélyen a textilszálakba permetezi, majd a kimozdult szennyeződésekkel együtt ismét eltávolítja, így tökéletes szőnyegek és egyéb textilfelületek tisztítására. Az opcionálisan kapható elektromos kefe és a forgó görgős kefe segítségével a terület teljesítménye megnő, és a tisztítási teljesítmény fokozódik. A beépített habzásgátló adagoló megakadályozza a túlzott habképződést a szennyezett víztartályban, különösen samponos szőnyegek öblítésekor. A Puzzi 10/2 Adv robusztus kialakítása hosszú élettartamot és magas költséghatékonyságot biztosít – ideális épületgépészeti vállalkozók számára, illetve a szállodai és vendéglátói szektorban. A készülék fedele és a padlófúvóka átlátszó, hogy jobban látható legyen a szennyezett víz. A következőket tartalmazza: 240 mm-es szőnyegpadló-fúvóka, csatlakozó a PW elektromos keféhez, tárolórekesz az RM füleknek, ergonomikus hordozófogantyú és kábelakasztó.

Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
  • Szövetek tökéletes tisztítása a szálak mélyéig.
  • A kiváló szívóteljesítménynek köszönhetően a gyorsan száradó felületek hamar használatba vehetőek.
  • Kiváló tisztítási eredmények – a különbség szemmel látható.
Professzionális minőség: rendkívül robusztus és tartós
  • Hatékony szivattyú hosszú élettartammal.
  • Erőteljes turbina kiváló visszaszívási teljesítménnyel.
Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készlete
  • Rugalmas szívószáj az optimális szívási szög és a maximális száradási eredmények érdekében.
  • 240 mm széles padlófej beépített permetextrakciós csővel.
  • Ergonomikus kétkezes markolat az extra felhasználói kényelem érdekében.
Integrált csatlakozás PW keféhez
  • Az elektromos kefe nagyobb területteljesítményt biztosít.
  • Forgó görgős kefe szőnyegszálak kiegyenesítéséhez.
  • Szőnyegek és textil padlóburkolatok mélyebb tisztítása.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
  • Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
  • Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
Egyszerű működtetés a két nagy nyomógombnak köszönhetően
  • Nem szükséges hajolgatni: lábbal kapcsolható gomb a gyors és könnyű használat érdekében.
  • Gyors, egylépéses módszer: kombinált permetezés és felszívás egy műveletben.
  • Kétlépéses módszer: permetezzen a szövetszálakra, és hagyja beszívódni – azután szívja fel.
Beépített habzásgátló adagolás
  • Tökéletes samponos szőnyegek és textil padlóburkolatok öblítésére.
  • Megakadályozza a túlzott habképződést a szennyezett víztartályban.
Beépített tárolórekesz a mosószer füleknek
  • A fülek mindig kéznél vannak, és védve vannak a nedvességtől.
  • Biztonságos tárolás még szállítás közben is.
  • Lehetővé teszi az igény szerinti adagolást.
Kábelakasztó
  • A tápkábel biztonságos tárolásához.
  • Praktikus és megóvja a kábeleket.
  • A gép könnyen szállítható és tárolható.
Beépített tartozéktárolás
  • Beépített szívőcsőtartó, padlófejjel a hordozófogantyúban.
  • Könnyű és kényelmes szállítani valamint tárolni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Maximális felületteljesítmény (m² / h) 30 - 45
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Permetmennyiség (l/min) 2
Permetnyomás (bar) 2
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 10 / 9
Turbina teljesítménye (W) 1250
Szivattyú teljesítménye (W) 80
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 11,5
Csomagolási súly (kg) 16,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 705 x 320 x 435

A csomag tartalma

  • Csatlakozóaljzat professzionális mosófejhez: PW 30/1
  • Tisztítószer: RM 760 tabletták, 2 Darab(ok)
  • Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
  • Tárolórekesz tisztítószer-tablettáknak
  • Kábelakasztó
  • Padlótisztító fej: 240 mm
  • Permetező/szívó pisztoly
  • D-markolat a permetextrakciós csőhöz
  • Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
  • Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Beépített tartozéktároló kárpitfej/résszívó számára
  • Tisztítófej fúvóka: Padlótisztító fej, sárga

Alkalmazási területek
  • Szőnyegek és textil padlóburkolatok szövetszálainak mélyéig hatoló tisztításhoz
  • A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
  • Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.