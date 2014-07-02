A Kärcher professzionális Puzzi 10/2 Adv permetező extrakciós tisztítója kiváló szívóerőt biztosít, emellett higiénikus tisztítási eredményeket biztosít, és biztosítja a textilfelületek gyors újrahasználatát. Ebből a célból a permetező elszívó gép a tisztítóoldatot mélyen a textilszálakba permetezi, majd a kimozdult szennyeződésekkel együtt ismét eltávolítja, így tökéletes szőnyegek és egyéb textilfelületek tisztítására. Az opcionálisan kapható elektromos kefe és a forgó görgős kefe segítségével a terület teljesítménye megnő, és a tisztítási teljesítmény fokozódik. A beépített habzásgátló adagoló megakadályozza a túlzott habképződést a szennyezett víztartályban, különösen samponos szőnyegek öblítésekor. A Puzzi 10/2 Adv robusztus kialakítása hosszú élettartamot és magas költséghatékonyságot biztosít – ideális épületgépészeti vállalkozók számára, illetve a szállodai és vendéglátói szektorban. A készülék fedele és a padlófúvóka átlátszó, hogy jobban látható legyen a szennyezett víz. A következőket tartalmazza: 240 mm-es szőnyegpadló-fúvóka, csatlakozó a PW elektromos keféhez, tárolórekesz az RM füleknek, ergonomikus hordozófogantyú és kábelakasztó.