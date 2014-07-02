Permetextrakciós tisztító PW 30/1 power brush for Puzzi 10/2

A Kärcher PW 30/1 elektromos hengerkefés tisztítófej. Ez a kiegészítő egység a Puzzi 10/2 permetextrakciós gép teljesítményének maximalizálására szolgál, egyszerű kezelhetőség mellett nyújtva lenyűgöző eredményt. A tartozék legfőbb technikai előnye, hogy a padlófej helyére illesztve egyetlen munkafolyamatban végzi el a tisztítószer permetezését, a forgó hengerkefével történő mechanikus bedolgozást, valamint a szennyeződés azonnali visszaszívását. Ez a technológia nemcsak a tisztítási hatékonyságot javítja jelentősen, hanem a Puzzi 10/2 területi teljesítményét is akár 35%-kal növeli. Robusztus felépítése és gyors csatlakoztathatósága révén nélkülözhetetlen kiegészítő a professzionális szőnyegtisztításban, ahol az időtakarékosság és a mélyreható tisztaság egyaránt követelmény.

Jellemzők és előnyök
Forgó kefék
A tisztítási folyamat fokozására és a szőnyeg szálainak elegyengetésére.
Nagyobb felületteljesítmény
Akár 35 százalékkal növeli a terület teljesítményét.
Átlátszó ellenőrzőablak
A mosófej ellenőrző ablaka a visszaszívás folyamatos ellenőrzéséhez.
Könnyű kezelhetőség
  • Gyors és egyszerű beépítés a padlófúvóka helyére.
  • A hengerkefe forgása megkönnyíti a PW 30/1-vel végzett munkát.
  • Könnyű indítás a kétállású kapcsolóval.
Műszaki adatok

Maximális felületteljesítmény (m² / h) 40 - 55
Kefemotor teljesítménye (W) 60
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Kábelhossz (m) 4
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 350 x 260 x 835

Alkalmazási területek
  • Szőnyegpadlók
