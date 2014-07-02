A Kärcher PW 30/1 elektromos hengerkefés tisztítófej. Ez a kiegészítő egység a Puzzi 10/2 permetextrakciós gép teljesítményének maximalizálására szolgál, egyszerű kezelhetőség mellett nyújtva lenyűgöző eredményt. A tartozék legfőbb technikai előnye, hogy a padlófej helyére illesztve egyetlen munkafolyamatban végzi el a tisztítószer permetezését, a forgó hengerkefével történő mechanikus bedolgozást, valamint a szennyeződés azonnali visszaszívását. Ez a technológia nemcsak a tisztítási hatékonyságot javítja jelentősen, hanem a Puzzi 10/2 területi teljesítményét is akár 35%-kal növeli. Robusztus felépítése és gyors csatlakoztathatósága révén nélkülözhetetlen kiegészítő a professzionális szőnyegtisztításban, ahol az időtakarékosság és a mélyreható tisztaság egyaránt követelmény.