Permetextrakciós tisztító PW 30/1 power brush for Puzzi 10/2
A Kärcher PW 30/1 elektromos hengerkefés tisztítófej. Ez a kiegészítő egység a Puzzi 10/2 permetextrakciós gép teljesítményének maximalizálására szolgál, egyszerű kezelhetőség mellett nyújtva lenyűgöző eredményt. A tartozék legfőbb technikai előnye, hogy a padlófej helyére illesztve egyetlen munkafolyamatban végzi el a tisztítószer permetezését, a forgó hengerkefével történő mechanikus bedolgozást, valamint a szennyeződés azonnali visszaszívását. Ez a technológia nemcsak a tisztítási hatékonyságot javítja jelentősen, hanem a Puzzi 10/2 területi teljesítményét is akár 35%-kal növeli. Robusztus felépítése és gyors csatlakoztathatósága révén nélkülözhetetlen kiegészítő a professzionális szőnyegtisztításban, ahol az időtakarékosság és a mélyreható tisztaság egyaránt követelmény.
Jellemzők és előnyök
Forgó kefékA tisztítási folyamat fokozására és a szőnyeg szálainak elegyengetésére.
Nagyobb felületteljesítményAkár 35 százalékkal növeli a terület teljesítményét.
Átlátszó ellenőrzőablakA mosófej ellenőrző ablaka a visszaszívás folyamatos ellenőrzéséhez.
Könnyű kezelhetőség
- Gyors és egyszerű beépítés a padlófúvóka helyére.
- A hengerkefe forgása megkönnyíti a PW 30/1-vel végzett munkát.
- Könnyű indítás a kétállású kapcsolóval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|40 - 55
|Kefemotor teljesítménye (W)
|60
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Kábelhossz (m)
|4
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|350 x 260 x 835
Alkalmazási területek
- Szőnyegpadlók
