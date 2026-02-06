Kárpittisztító BRC 40/22 C
BRC 40/22 C kompakt szőnyegtisztító automata 250 és 1000 m² szőnyegfelületek gazdaságos és gyors köztes tisztításához.
Összehasonlítva a hagyományos permetextrakciós készülékekhez a BRC 40/22 C szőnyegtisztító automatával akár 30 %-kal gyorsabban és garantáltan pórusmélységig hatóan tisztíthat. Az előremenetet biztosító elforgatható kefefejnek köszönhetően a fölösleges fordulatok elkerülhetők. A készülék ideális kisebb és közepes szőnyegfelületek (1000 m²-ig) mélytisztításához. Az RM 768 iCapsol tisztítószerrel való köztes tisztítás lerövidíti a szőnyegfelület száradási idejét, akár 30 percre, ez különösen ideális tisztítási folyamat a frekventált helyen lévő szőnyegfelületeken. Ebből kifolyólag jelentősen leegyszerűsíti és meggyorsítja a kormányon irányítható tisztítófejet a szőnyegkefékkel az erősen igénybevett felületeken.
Jellemzők és előnyök
200° -al elforgatható tisztítófejEgy szőnyeg hengerkefe biztosítja az alapos tisztítást Extrém könnyen manőverezhető egyenetlen felületen is
Szőnyegek mély- és köztes tisztításáhozSzőnyegek mély-, és köztes tisztítására Szőnyegmélytisztítás tisztítóhengerrel a szőnyeg szálainak tisztításához
Opcionálisan rendelhető kézi fejSarkok, illetve székek és kárpitok permetextrakciós tisztítása
Beépített seprőtartály
- A szőnyeg szálai megbízhatóan megtisztítja hajaktól és más szennyeződésektől
- Csökkenti a szívógerenda blokádját és csökkenti a szervizköltségeket
Előre és hátramenetben történő munkavégzés
- Nincs többé üresjárat
- Akár 30% al nagyobb felületteljesítmény a hagyományos permetextrakciós gépekhez képest
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületi teljesítmény (mélytisztítás / köztes tisztítás) (m² / h)
|500 / 900
|Légáramlás (l / s)
|47
|Vákuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Szórónyomás köztes tisztításnál (bar)
|3,5
|Szórónyomás mélytisztításnál (bar)
|7
|Szórási mennyiség köztes tisztításnál (l/min)
|0,38
|Szórási mennyiség mélytisztításnál (l/min)
|2,5
|Szívás munkaszélessége (cm)
|48
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|22 / 19
|Turbina teljesítménye (W)
|1200
|Kefemotor teljesítménye (W)
|400
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|44,5
|Csomagolási súly (kg)
|50,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|889 x 470 x 1118
A csomag tartalma
- Hengerek száma: 1 Darab(ok)
- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Munkavégzés iránya: Előre
- iCapsol üzemmód
Videók