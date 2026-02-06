Kárpittisztító BRC 40/22 C

BRC 40/22 C kompakt szőnyegtisztító automata 250 és 1000 m² szőnyegfelületek gazdaságos és gyors köztes tisztításához.

Összehasonlítva a hagyományos permetextrakciós készülékekhez a BRC 40/22 C szőnyegtisztító automatával akár 30 %-kal gyorsabban és garantáltan pórusmélységig hatóan tisztíthat. Az előremenetet biztosító elforgatható kefefejnek köszönhetően a fölösleges fordulatok elkerülhetők. A készülék ideális kisebb és közepes szőnyegfelületek (1000 m²-ig) mélytisztításához. Az RM 768 iCapsol tisztítószerrel való köztes tisztítás lerövidíti a szőnyegfelület száradási idejét, akár 30 percre, ez különösen ideális tisztítási folyamat a frekventált helyen lévő szőnyegfelületeken. Ebből kifolyólag jelentősen leegyszerűsíti és meggyorsítja a kormányon irányítható tisztítófejet a szőnyegkefékkel az erősen igénybevett felületeken.

Jellemzők és előnyök
Kárpittisztító BRC 40/22 C: 200° -al elforgatható tisztítófej
200° -al elforgatható tisztítófej
Egy szőnyeg hengerkefe biztosítja az alapos tisztítást Extrém könnyen manőverezhető egyenetlen felületen is
Kárpittisztító BRC 40/22 C: Szőnyegek mély- és köztes tisztításához
Szőnyegek mély- és köztes tisztításához
Szőnyegek mély-, és köztes tisztítására Szőnyegmélytisztítás tisztítóhengerrel a szőnyeg szálainak tisztításához
Kárpittisztító BRC 40/22 C: Opcionálisan rendelhető kézi fej
Opcionálisan rendelhető kézi fej
Sarkok, illetve székek és kárpitok permetextrakciós tisztítása
Beépített seprőtartály
  • A szőnyeg szálai megbízhatóan megtisztítja hajaktól és más szennyeződésektől
  • Csökkenti a szívógerenda blokádját és csökkenti a szervizköltségeket
Előre és hátramenetben történő munkavégzés
  • Nincs többé üresjárat
  • Akár 30% al nagyobb felületteljesítmény a hagyományos permetextrakciós gépekhez képest
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény (mélytisztítás / köztes tisztítás) (m² / h) 500 / 900
Légáramlás (l / s) 47
Vákuum (mbar/kPa) 290 / 29
Szórónyomás köztes tisztításnál (bar) 3,5
Szórónyomás mélytisztításnál (bar) 7
Szórási mennyiség köztes tisztításnál (l/min) 0,38
Szórási mennyiség mélytisztításnál (l/min) 2,5
Szívás munkaszélessége (cm) 48
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 22 / 19
Turbina teljesítménye (W) 1200
Kefemotor teljesítménye (W) 400
Súly kiegészítők nélkül (kg) 44,5
Csomagolási súly (kg) 50,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 889 x 470 x 1118

A csomag tartalma

  • Hengerek száma: 1 Darab(ok)
  • Hengerkefe: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Munkavégzés iránya: Előre
  • iCapsol üzemmód

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek