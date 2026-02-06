Összehasonlítva a hagyományos permetextrakciós készülékekhez a BRC 40/22 C szőnyegtisztító automatával akár 30 %-kal gyorsabban és garantáltan pórusmélységig hatóan tisztíthat. Az előremenetet biztosító elforgatható kefefejnek köszönhetően a fölösleges fordulatok elkerülhetők. A készülék ideális kisebb és közepes szőnyegfelületek (1000 m²-ig) mélytisztításához. Az RM 768 iCapsol tisztítószerrel való köztes tisztítás lerövidíti a szőnyegfelület száradási idejét, akár 30 percre, ez különösen ideális tisztítási folyamat a frekventált helyen lévő szőnyegfelületeken. Ebből kifolyólag jelentősen leegyszerűsíti és meggyorsítja a kormányon irányítható tisztítófejet a szőnyegkefékkel az erősen igénybevett felületeken.