Aktív hab RM 812 ASF, 20l, 20l

Magas tisztító hatású, habintenzív aktív hab az olaj, zsír és ásványi szennyeződések hatékony eltávolítására. VDA-konform és kíméletes a felületekhez és kefékhez.

Válogatott összetevők és speciális összetétel a személygépkocsik és haszongépjárművek kíméletes és intenzív tisztításához egyszerre: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic a Kärchertől. Az önkiszolgáló mosóállomásokon és járműmosó berendezésekben való használatra alkalmas, különösen habintenzív aktív hab megbízhatóan és hatékonyan távolítja el a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket a járművek felületéről. Az RM 812 Classic kefesamponként is használható. A terjedelmes, világos színű hab támogatja a kefék siklási tulajdonságait, így védi a fényezést, ugyanakkor jelentősen csökkenti a kefék újraszennyeződését. Ezenkívül a nagy hozamú aktív hab a későbbi viasztermékekkel összehangolva megakadályozza a csíkozódást, gyorsan szétválasztja az olajat/vizet az olajleválasztóban, VDA-konform.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 9
Súly (kg) 20,5
Csomagolási súly (kg) 22,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 240 x 390
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járműmosás
  • Haszongépjármű mosás
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
  • Személyautó
Tartozékok