Válogatott összetevők és speciális összetétel a személygépkocsik és haszongépjárművek kíméletes és intenzív tisztításához egyszerre: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic a Kärchertől. Az önkiszolgáló mosóállomásokon és járműmosó berendezésekben való használatra alkalmas, különösen habintenzív aktív hab megbízhatóan és hatékonyan távolítja el a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket a járművek felületéről. Az RM 812 Classic kefesamponként is használható. A terjedelmes, világos színű hab támogatja a kefék siklási tulajdonságait, így védi a fényezést, ugyanakkor jelentősen csökkenti a kefék újraszennyeződését. Ezenkívül a nagy hozamú aktív hab a későbbi viasztermékekkel összehangolva megakadályozza a csíkozódást, gyorsan szétválasztja az olajat/vizet az olajleválasztóban, VDA-konform.