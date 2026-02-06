Aktív hab RM 812 ASF, 20l, 20l
Magas tisztító hatású, habintenzív aktív hab az olaj, zsír és ásványi szennyeződések hatékony eltávolítására. VDA-konform és kíméletes a felületekhez és kefékhez.
Válogatott összetevők és speciális összetétel a személygépkocsik és haszongépjárművek kíméletes és intenzív tisztításához egyszerre: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic a Kärchertől. Az önkiszolgáló mosóállomásokon és járműmosó berendezésekben való használatra alkalmas, különösen habintenzív aktív hab megbízhatóan és hatékonyan távolítja el a zsírt, az olajat és az ásványi szennyeződéseket a járművek felületéről. Az RM 812 Classic kefesamponként is használható. A terjedelmes, világos színű hab támogatja a kefék siklási tulajdonságait, így védi a fényezést, ugyanakkor jelentősen csökkenti a kefék újraszennyeződését. Ezenkívül a nagy hozamú aktív hab a későbbi viasztermékekkel összehangolva megakadályozza a csíkozódást, gyorsan szétválasztja az olajat/vizet az olajleválasztóban, VDA-konform.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|9
|Súly (kg)
|20,5
|Csomagolási súly (kg)
|22,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|260 x 240 x 390
Alkalmazási területek
- Járműmosás
- Haszongépjármű mosás
- Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
- Személyautó