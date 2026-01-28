Erősen lúgos FloorPro gumi- és kopásnyom-eltávolító RM 776, kifejezetten ipari padlók, folyós és cementesztrichek, valamint epoxigyantával bevont felületek folt- és mélytisztítására kifejlesztve. A szeparátorbarát speciális tisztítószert kétlépcsős módszerrel alkalmazzuk - permetezőeszközzel juttatjuk fel, majd a tiszta behatási idő után súrolószárítóval eltávolítjuk a szennyezett vizet. A nagy hatékonyságú tisztítószer teljesen eltávolítja a gumikopásnyomokat és a targonca okozta nyomokat, valamint a ragasztószalagok maradványait és az erős olaj- és koromszennyeződést. A FloorPro gumi- és kopásnyom-eltávolító RM 776-ot használó fém- és festékfeldolgozó cégek szintén profitálnak a szilikonokat nem tartalmazó összetételéből.