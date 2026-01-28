FloorPro Gumi- és kopásnyom-eltávolító RM 776, 10l
Speciális tisztítószer a gumikopásnyomok és a targoncák által okozott nyomok eltávolítására. Még a ragasztószalag-maradványokat és az erős olaj- és koromszennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja.
Erősen lúgos FloorPro gumi- és kopásnyom-eltávolító RM 776, kifejezetten ipari padlók, folyós és cementesztrichek, valamint epoxigyantával bevont felületek folt- és mélytisztítására kifejlesztve. A szeparátorbarát speciális tisztítószert kétlépcsős módszerrel alkalmazzuk - permetezőeszközzel juttatjuk fel, majd a tiszta behatási idő után súrolószárítóval eltávolítjuk a szennyezett vizet. A nagy hatékonyságú tisztítószer teljesen eltávolítja a gumikopásnyomokat és a targonca okozta nyomokat, valamint a ragasztószalagok maradványait és az erős olaj- és koromszennyeződést. A FloorPro gumi- és kopásnyom-eltávolító RM 776-ot használó fém- és festékfeldolgozó cégek szintén profitálnak a szilikonokat nem tartalmazó összetételéből.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13
|Súly (kg)
|10,6
|Csomagolási súly (kg)
|11,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|240 x 200 x 305
Alkalmazási területek
- Padlótisztítás