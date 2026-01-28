FloorPro Gumi- és kopásnyom-eltávolító RM 776, 20l

Speciális tisztítószer a gumikopásnyomok és a targoncák által okozott nyomok eltávolítására. Még a ragasztószalag-maradványokat és az erős olaj- és koromszennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja.

Erősen lúgos FloorPro gumi- és kopásnyom-eltávolító RM 776, kifejezetten ipari padlók, folyós és cementesztrichek, valamint epoxigyantával bevont felületek folt- és mélytisztítására kifejlesztve. A szeparátorbarát speciális tisztítószert kétlépcsős módszerrel alkalmazzuk - permetezőeszközzel juttatjuk fel, majd a tiszta behatási idő után súrolószárítóval eltávolítjuk a szennyezett vizet. A nagy hatékonyságú tisztítószer teljesen eltávolítja a gumikopásnyomokat és a targonca okozta nyomokat, valamint a ragasztószalagok maradványait és az erős olaj- és koromszennyeződést. A FloorPro gumi- és kopásnyom-eltávolító RM 776-ot használó fém- és festékfeldolgozó cégek szintén profitálnak a szilikonokat nem tartalmazó összetételéből.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Súly (kg) 21,3
Csomagolási súly (kg) 22,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 280 x 240 x 430
Alkalmazási területek
  • Padlótisztítás
