Sokoldalú és nem toxikus Univerzális Folteltávolító RM 769. Az oldószer alapú folteltávolító alkalmas minden textil padlóburkolat és kárpit foltonkénti tisztítására, valamint oldószerálló kemény felületek, például ajtók, asztalok és egyéb berendezési tárgyak köztes és mélytisztítására. Az erőteljes és ultragyorsan ható folteltávolító megbízhatóan eltünteti a makacs, vízben nem oldódó foltokat, mint például az olaj, kátrány, cipőkrém, ragasztó vagy tinta, emellett rendkívül jó tisztítási eredményekkel és nagyfokú felhasználói biztonsággal szolgál.