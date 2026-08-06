Szórópisztoly

Rövid előkészítési idő, könnyű hordozhatóság, azonnali lekapcsolás - a szórópisztoly ideális és takarékos tisztítási módszer kisebb és közepes felületek megtisztításához. Állítható nyomás, és vízmennyiség.

Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 3,4
Kompatibilis készülékek