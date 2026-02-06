Adapter M

Adapter a régi szórópisztolyok (M, 96, 97 szórópisztolyok) és az új szórópisztolyok összekapcsolásához. Alkalmas Kärcher magasnyomású mosókhoz 2010. gyártási évig.

A régebbi modellekhez (2010 gyártási évig) is kínálunk megoldást. Az M adapterrel a régi és az új szórópisztolyok csatlakoztathatók.

Jellemzők és előnyök
ADAPTER RÉGEBBEN GYÁRTOTT SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ 2010-IG
  • KÖZBENSŐ RÉSZ A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A SZÓRÓSZÁR KÖZÖTT.
Új dizájn
  • Különösen felhasználóbarát
INTEGERÁLT ERŐSÍTÉS
  • A MAGASNYOMÁSÚ MOSÓVAL KÉNYELMESSÉ ÉS STABILLÁ TESZI A MUNKAVÉGZÉST.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 105 x 42 x 42
Kompatibilis készülékek
