Adapter M
Adapter a régi szórópisztolyok (M, 96, 97 szórópisztolyok) és az új szórópisztolyok összekapcsolásához. Alkalmas Kärcher magasnyomású mosókhoz 2010. gyártási évig.
A régebbi modellekhez (2010 gyártási évig) is kínálunk megoldást. Az M adapterrel a régi és az új szórópisztolyok csatlakoztathatók.
Jellemzők és előnyök
ADAPTER RÉGEBBEN GYÁRTOTT SZÓRÓPISZTOLYOKHOZ 2010-IG
- KÖZBENSŐ RÉSZ A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A SZÓRÓSZÁR KÖZÖTT.
Új dizájn
- Különösen felhasználóbarát
INTEGERÁLT ERŐSÍTÉS
- A MAGASNYOMÁSÚ MOSÓVAL KÉNYELMESSÉ ÉS STABILLÁ TESZI A MUNKAVÉGZÉST.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|105 x 42 x 42
