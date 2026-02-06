Cserefeltét Home&Garden WB 120 és WB 100 mosókefékhez
Nem kényes felületek alapos tisztításához a ház körül: A Home & Garden cserélhető mosókefe feltét forgó mosókeféhez.
A Home & Garden cserélhető mosókefe feltét fekete sörtéi erősebbek mint az Universal cserélhető átlátszó kefefeltét, ezáltal megkönnyíti a makacs szennyeződések eltávolítását. Ideális a nem kényes felületek, mint például kő, fém vagy műanyag tisztításához. A feltét a WB 120 forgó kefével és az előző modellel a WB 100 forgó mosókefével kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
Erős fekete sörték
- Makacs szennyeződések könnyű tisztításához
A ház körüli felületekhez
- Ideális ellenálló felületek tisztításához, mint kő, fém és műanyag.
Rendelhető tartozékok
- Több felhasználási lehetőség a forgó mosókefe által
Kompatibilitás
- A WB 120 forgó mosókeféhez és az előd modell A WB 100-hoz is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|153 x 153 x 58
Videók
Alkalmazási területek
- Garázsajtók
- Menedékhelyek (pl. kocsibeállók)
- Redőnyök