Cserefeltét Home&Garden WB 120 és WB 100 mosókefékhez

Nem kényes felületek alapos tisztításához a ház körül: A Home & Garden cserélhető mosókefe feltét forgó mosókeféhez.

A Home & Garden cserélhető mosókefe feltét fekete sörtéi erősebbek mint az Universal cserélhető átlátszó kefefeltét, ezáltal megkönnyíti a makacs szennyeződések eltávolítását. Ideális a nem kényes felületek, mint például kő, fém vagy műanyag tisztításához. A feltét a WB 120 forgó kefével és az előző modellel a WB 100 forgó mosókefével kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
Erős fekete sörték
  • Makacs szennyeződések könnyű tisztításához
A ház körüli felületekhez
  • Ideális ellenálló felületek tisztításához, mint kő, fém és műanyag.
Rendelhető tartozékok
  • Több felhasználási lehetőség a forgó mosókefe által
Kompatibilitás
  • A WB 120 forgó mosókeféhez és az előd modell A WB 100-hoz is használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 153 x 153 x 58

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Garázsajtók
  • Menedékhelyek (pl. kocsibeállók)
  • Redőnyök