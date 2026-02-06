A Home & Garden cserélhető mosókefe feltét fekete sörtéi erősebbek mint az Universal cserélhető átlátszó kefefeltét, ezáltal megkönnyíti a makacs szennyeződések eltávolítását. Ideális a nem kényes felületek, mint például kő, fém vagy műanyag tisztításához. A feltét a WB 120 forgó kefével és az előző modellel a WB 100 forgó mosókefével kompatibilis.