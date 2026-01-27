WB 120 Car & Bike
Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.
A kioldókar segítségével az innovatív, cserélhető Car & Bike tartozék gyorsan és könnyen cserélhető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Átlátszó burkolata pedig kiemelkedő tisztítási élményt nyújt. Az intelligens tépőzáras rögzítőnek köszönhetően a mikroszálas kendő tisztítás után eltávolítható és 60 ° C-on mosható a gépben. A puha mikroszálas kendővel ellátott magas nyomású mosókefe ideális autók és motorkerékpárok gyengéd tisztításához. A mosószert szükség esetén nyomásmosón keresztül is lehet adagolni. Az új sebességváltónak köszönhetően a WB 120 nagyobb energiával rendelkezik, mint a korábbi modellek - a hatékony és alapos tisztítás érdekében. A forgó mosókefe csatlakoztatható minden Kärcher K 2 - K 7 osztályú nyomás mosóhoz. Az Universal és a Home & Harden tartozékok cserélhetők, külön megvásárolhatók, minden sima felületre alkalmasak, vagy különösen ellenálló felületekhez alkalmazhatók, és kompatibilisek mind a WB 120 készülékkel, mind annak elődjével, a WB 100-zal.
Jellemzők és előnyök
Forgó kefefej
- Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
Tartozékcsere a fogantyún lévő kézi karral
- Gyorsabb és könnyebb tartozékcsere szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Innovatív mikroszálas feltét tépőzáras rögzítéssel
- Az első cserélhető és mosható textil feltét forgó mosókeféhez.
Különösen kímélő tisztítás
- Ideális kényes felületek tisztításához, mint pl. lakk.
Eltávolítható és mosható
- Mosógépben max. 60 °C-on mosható
Tisztítószer használat
- A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Átlátszó tok
- Tisztítási tapasztalat az átlátható technológiának köszönhetően.
Kompatibilis a kerti tömlő adapterrel
- Gyorsabb csatlakozás minden Kärcher keféhez és kerti tömlőhöz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|75% poliészter, 25% poliamid
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|296 x 142 x 140
Videók
Kompatibilis készülékek
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.