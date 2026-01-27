A kioldókar segítségével az innovatív, cserélhető Car & Bike tartozék gyorsan és könnyen cserélhető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Átlátszó burkolata pedig kiemelkedő tisztítási élményt nyújt. Az intelligens tépőzáras rögzítőnek köszönhetően a mikroszálas kendő tisztítás után eltávolítható és 60 ° C-on mosható a gépben. A puha mikroszálas kendővel ellátott magas nyomású mosókefe ideális autók és motorkerékpárok gyengéd tisztításához. A mosószert szükség esetén nyomásmosón keresztül is lehet adagolni. Az új sebességváltónak köszönhetően a WB 120 nagyobb energiával rendelkezik, mint a korábbi modellek - a hatékony és alapos tisztítás érdekében. A forgó mosókefe csatlakoztatható minden Kärcher K 2 - K 7 osztályú nyomás mosóhoz. Az Universal és a Home & Harden tartozékok cserélhetők, külön megvásárolhatók, minden sima felületre alkalmasak, vagy különösen ellenálló felületekhez alkalmazhatók, és kompatibilisek mind a WB 120 készülékkel, mind annak elődjével, a WB 100-zal.