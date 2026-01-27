WB 120 Car & Bike

Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.

A kioldókar segítségével az innovatív, cserélhető Car & Bike tartozék gyorsan és könnyen cserélhető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Átlátszó burkolata pedig kiemelkedő tisztítási élményt nyújt. Az intelligens tépőzáras rögzítőnek köszönhetően a mikroszálas kendő tisztítás után eltávolítható és 60 ° C-on mosható a gépben. A puha mikroszálas kendővel ellátott magas nyomású mosókefe ideális autók és motorkerékpárok gyengéd tisztításához. A mosószert szükség esetén nyomásmosón keresztül is lehet adagolni. Az új sebességváltónak köszönhetően a WB 120 nagyobb energiával rendelkezik, mint a korábbi modellek - a hatékony és alapos tisztítás érdekében. A forgó mosókefe csatlakoztatható minden Kärcher K 2 - K 7 osztályú nyomás mosóhoz. Az Universal és a Home & Harden tartozékok cserélhetők, külön megvásárolhatók, minden sima felületre alkalmasak, vagy különösen ellenálló felületekhez alkalmazhatók, és kompatibilisek mind a WB 120 készülékkel, mind annak elődjével, a WB 100-zal.

Jellemzők és előnyök
Forgó kefefej
  • Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
Tartozékcsere a fogantyún lévő kézi karral
  • Gyorsabb és könnyebb tartozékcsere szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Innovatív mikroszálas feltét tépőzáras rögzítéssel
  • Az első cserélhető és mosható textil feltét forgó mosókeféhez.
Különösen kímélő tisztítás
  • Ideális kényes felületek tisztításához, mint pl. lakk.
Eltávolítható és mosható
  • Mosógépben max. 60 °C-on mosható
Tisztítószer használat
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Átlátszó tok
  • Tisztítási tapasztalat az átlátható technológiának köszönhetően.
Kompatibilis a kerti tömlő adapterrel
  • Gyorsabb csatlakozás minden Kärcher keféhez és kerti tömlőhöz
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 75% poliészter, 25% poliamid
Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 296 x 142 x 140

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok
