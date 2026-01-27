WB 120
Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.
A forgó mosókefe a cserélhető univerzális tartozékkal együtt egy kioldókarral van felszerelve, amely gyorsan és egyszerűen cserélhető, a szennyeződésekkel való érintkezés nélkül, és átlátszó takaróval rendelkezik, amely különösen lenyűgöző tisztítási élményt nyújt. A mosókefét különféle felületek, például festék, üveg vagy műanyag alapos tisztításához ajánljuk. A mosószert szükség esetén mosón keresztül is lehet adagolni. Az új kioldókarnak köszönhetően a WB 120 nagyobb energiával rendelkezik, mint a korábbi modellek - a hatékony és alapos tisztítás érdekében. A forgó mosókefe minden kärcher magas nyomású mosóval használható a K 2 - K 7 készülékkategóriákban. A Car & Bike, valamint a Home & Garden tartozékok cserélhetők, mindkettő külön is megvásárolható, kifejezetten a kényes és ellenálló felületekre egyaránt készültek, és kompatibilisek mind a WB 120 kefével, mind az előző modellel, a WB 100-zal.
Jellemzők és előnyök
Forgó kefefej
- Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
Tartozékcsere a fogantyún lévő kézi karral
- Gyorsabb és könnyebb tartozékcsere szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Tisztítószer használat
- A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Átlátszó tok
- Tisztítási tapasztalat az átlátható technológiának köszönhetően.
Kompatibilis a kerti tömlő adapterrel
- Gyorsabb csatlakozás minden Kärcher keféhez és kerti tömlőhöz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|309 x 153 x 135
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Télikertek
- Motorkerékpárok és robogók
- Garázsajtók
- Redőnyök
- Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
- Ablakpárkányok
- Balkon burkolatok
- Kerti/terasz/erkély bútorok