WB 120

Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.

A forgó mosókefe a cserélhető univerzális tartozékkal együtt egy kioldókarral van felszerelve, amely gyorsan és egyszerűen cserélhető, a szennyeződésekkel való érintkezés nélkül, és átlátszó takaróval rendelkezik, amely különösen lenyűgöző tisztítási élményt nyújt. A mosókefét különféle felületek, például festék, üveg vagy műanyag alapos tisztításához ajánljuk. A mosószert szükség esetén mosón keresztül is lehet adagolni. Az új kioldókarnak köszönhetően a WB 120 nagyobb energiával rendelkezik, mint a korábbi modellek - a hatékony és alapos tisztítás érdekében. A forgó mosókefe minden kärcher magas nyomású mosóval használható a K 2 - K 7 készülékkategóriákban. A Car & Bike, valamint a Home & Garden tartozékok cserélhetők, mindkettő külön is megvásárolható, kifejezetten a kényes és ellenálló felületekre egyaránt készültek, és kompatibilisek mind a WB 120 kefével, mind az előző modellel, a WB 100-zal.

Jellemzők és előnyök
Forgó kefefej
  • Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
Tartozékcsere a fogantyún lévő kézi karral
  • Gyorsabb és könnyebb tartozékcsere szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Tisztítószer használat
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Átlátszó tok
  • Tisztítási tapasztalat az átlátható technológiának köszönhetően.
Kompatibilis a kerti tömlő adapterrel
  • Gyorsabb csatlakozás minden Kärcher keféhez és kerti tömlőhöz
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 309 x 153 x 135

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Télikertek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Garázsajtók
  • Redőnyök
  • Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
  • Ablakpárkányok
  • Balkon burkolatok
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
Tartozékok