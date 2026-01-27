A forgó mosókefe a cserélhető univerzális tartozékkal együtt egy kioldókarral van felszerelve, amely gyorsan és egyszerűen cserélhető, a szennyeződésekkel való érintkezés nélkül, és átlátszó takaróval rendelkezik, amely különösen lenyűgöző tisztítási élményt nyújt. A mosókefét különféle felületek, például festék, üveg vagy műanyag alapos tisztításához ajánljuk. A mosószert szükség esetén mosón keresztül is lehet adagolni. Az új kioldókarnak köszönhetően a WB 120 nagyobb energiával rendelkezik, mint a korábbi modellek - a hatékony és alapos tisztítás érdekében. A forgó mosókefe minden kärcher magas nyomású mosóval használható a K 2 - K 7 készülékkategóriákban. A Car & Bike, valamint a Home & Garden tartozékok cserélhetők, mindkettő külön is megvásárolható, kifejezetten a kényes és ellenálló felületekre egyaránt készültek, és kompatibilisek mind a WB 120 kefével, mind az előző modellel, a WB 100-zal.