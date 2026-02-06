HK 4 magasnyomású tömlőkészlet
A 4 méteres továbbfejlesztett készlet - alkalmas az összes 1992 óta gyártott Kärcher K 2 magasnyomású tisztítóhoz (a tömlődobbal ellátott gépek kivételével). Magasnyomású pisztollyal és Quick Connect adapterrel felszerelve.
Tartozékkészlet 4 méteres tömlővel, ergonomikus, magasnyomású pisztollyal és adapterrel a K 2 praktikus Quick Connect adapterének utólagos felszereléséhez. Ez az ideális továbbfejlesztett készlet minden 1992 óta gyártott Kärcher magasnyomású tisztítóhoz (a tömlődobbal ellátott modellek kivételével).
Jellemzők és előnyök
Adapter
- A TÖMLŐ EGYSZERŰ LEVÁLASZTÁSA A PISZTOLYRÓL ÉS AZ ESZKÖZRŐL.
Magasnyomású tömlő
- Quick Connect adapterrel a gyors csatlakozásért
Magasnyomású pisztoly
- Ergonómikus munkavégzés
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Max. nyomás (bar)
|120
|Hossz (m)
|4
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|551 x 190 x 188
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.