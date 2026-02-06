HK 4 magasnyomású tömlőkészlet

A 4 méteres továbbfejlesztett készlet - alkalmas az összes 1992 óta gyártott Kärcher K 2 magasnyomású tisztítóhoz (a tömlődobbal ellátott gépek kivételével). Magasnyomású pisztollyal és Quick Connect adapterrel felszerelve.

Tartozékkészlet 4 méteres tömlővel, ergonomikus, magasnyomású pisztollyal és adapterrel a K 2 praktikus Quick Connect adapterének utólagos felszereléséhez. Ez az ideális továbbfejlesztett készlet minden 1992 óta gyártott Kärcher magasnyomású tisztítóhoz (a tömlődobbal ellátott modellek kivételével).

Jellemzők és előnyök
Adapter
  • A TÖMLŐ EGYSZERŰ LEVÁLASZTÁSA A PISZTOLYRÓL ÉS AZ ESZKÖZRŐL.
Magasnyomású tömlő
  • Quick Connect adapterrel a gyors csatlakozásért
Magasnyomású pisztoly
  • Ergonómikus munkavégzés
Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 40
Max. nyomás (bar) 120
Hossz (m) 4
Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 551 x 190 x 188
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.