Ez a tartozékkészlet a 7,5 méteres tömlőn kívül egy ergonómikus magasnyomású pisztolyt, valamint egy Quick Connect csatlakozót is tartalmaz K2-K7 géposztályokhoz. Minden háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas az 1992. gyártási évtől, kivéve a tömlődobos gépekhez.