Kárpitfej
Kézi kárpitfej nedves kárpittisztítókhoz. Ideális kárpit és autóülések mélytisztításához.
Kézi vezérlésű permetező fúvóka permetező berendezésekhez. Ideális a tisztaság állandó biztosításához a kárpitozott bútorok, például fotelek, kanapék, heverők és autóülések esetében egészen a rostok szintjéig. A munkaszélesség 110 mm. Alkalmas az SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 és SE 6.100 készülékekhez.
Jellemzők és előnyök
Folyadékfelszívás funkció
- A szálak mélyére hatoló tisztaságért
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|153 x 113 x 75
Alkalmazási területek
- Kárpit