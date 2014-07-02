Kárpitfej

Kézi kárpitfej nedves kárpittisztítókhoz. Ideális kárpit és autóülések mélytisztításához.

Kézi vezérlésű permetező fúvóka permetező berendezésekhez. Ideális a tisztaság állandó biztosításához a kárpitozott bútorok, például fotelek, kanapék, heverők és autóülések esetében egészen a rostok szintjéig. A munkaszélesség 110 mm. Alkalmas az SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 és SE 6.100 készülékekhez.

Jellemzők és előnyök
Folyadékfelszívás funkció
  • A szálak mélyére hatoló tisztaságért
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 153 x 113 x 75
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kárpit