A lapos redős szűrő lehetővé teszi a nedves és száraz felszívást a szűrő cseréje nélkül. Nagy szűrőfelületet biztosít a legkisebb helyen és nem lóg bele a porszívó tartályába. Ezen kívül nagyfokú porvisszatartás jellemzi és rugalmas felépítése miatt egyszerűen tisztítható.