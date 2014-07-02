Lapos redős szűrő
A lapos redős szűrő lehetővé teszi a nedves és száraz felszívást a szűrő cseréje nélkül. Nagy szűrőfelületet biztosít a legkisebb helyen és nem lóg bele a porszívó tartályába. Ezen kívül nagyfokú porvisszatartás jellemzi és rugalmas felépítése miatt egyszerűen tisztítható.
Jellemzők és előnyök
Szűrőanyag
- Lehetővé teszi a nedves- és száraz porszívást szűrőcsere nélkül
- Nagyfokú pormegtartás
Rugalmas felépítés
- Egyszerűen tisztítható
Kompakt szerkezet
- Nagyobb szűrőfelület a legkisebb térben
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|barna
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|205 x 75 x 73