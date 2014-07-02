Lapos redős szűrő

A lapos redős szűrő lehetővé teszi a nedves és száraz felszívást a szűrő cseréje nélkül. A nagy felületű kompakt szűrő nem nyúlik be a tartályba.

A lapos redős szűrő lehetővé teszi a nedves és száraz felszívást a szűrő cseréje nélkül. Nagy szűrőfelületet biztosít a legkisebb helyen és nem lóg bele a porszívó tartályába. Ezen kívül nagyfokú porvisszatartás jellemzi és rugalmas felépítése miatt egyszerűen tisztítható.

Jellemzők és előnyök
Szűrőanyag
  • Lehetővé teszi a nedves- és száraz porszívást szűrőcsere nélkül
  • Nagyfokú pormegtartás
Rugalmas felépítés
  • Egyszerűen tisztítható
Kompakt szerkezet
  • Nagyobb szűrőfelület a legkisebb térben
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín barna
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 205 x 75 x 73
Kompatibilis készülékek