Szőnyeg- és kárpittisztító SE 5 *EU
A Kärcher SE 5 kárpittisztító könnyedén megbirkózik a textilfelületek, mint a szőnyegek és kárpitok, szálmélységig hatoló higiénikus tisztításával. Ideális választás családok, allergiások és kisállattartó háztartások számára.
A Kärcher SE 5 kárpittisztító a mélytisztító hatékonyságot és a sokoldalúságot egyesíti, higiénikus tisztaságot teremtve számos textilfelületen, mint a padlószőnyegek, kárpitok, matracok vagy autóülések. A bevált Kärcher technológia kiváló tisztítási eredményt garantál, így ideális családok, allergiások és kisállattartók számára. A kárpittisztító legfőbb előnye a praktikus, két tartályos rendszer, amely egy kivehető tiszta- és egy szennyezettvíz-tartályt tartalmaz, megkönnyítve a feltöltést és az ürítést. A 3 az 1-ben funkcionalitásnak köszönhetően a készülék teljes értékű nedves-száraz porszívóként is használható, így egyetlen géppel több takarítási feladat is elvégezhető.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Könnyen használható 2 tartályos rendszer
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
Multifunkcionális 3 az 1-ben termék
Ergonomikus tartozékok a permetelszíváshoz, nedves és száraz porszívózáshoz
Praktikus tárolási lehetőségek a tartozékok számára
Gondtalan tisztítás a lapos pliszírozott szűrővel
Vonzó kivitelezés nagy gombokkal és praktikus forgózárakkal.
Ergonomikus hordozófogantyú
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Munkaszélesség (mm)
|227
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|4
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|4
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tápkábel (m)
|6
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,5
|Csomagolási súly (kg)
|11
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standard tartozék ID (mm)
|35
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Permetextrakciós csövek: 2 Darab(ok), 0.5 m, Műanyag
- Permetező extrakciós padlófúvóka keménypadlós adapterrel: 227 mm
- Réstisztító fej
- Száraz porszívó padlófúvóka: Átkapcsolható
- Kárpittisztító fej
- Harmonikaszűrő: Standard
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő
Felszereltség
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpitozott bútorok
- Szőnyegpadlók
- Autósülés
- Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
- Matracok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.