A Kärcher SE 5 kárpittisztító könnyedén megbirkózik a textilfelületek, mint a szőnyegek és kárpitok, szálmélységig hatoló higiénikus tisztításával. Ideális választás családok, allergiások és kisállattartó háztartások számára.

A Kärcher SE 5 kárpittisztító a mélytisztító hatékonyságot és a sokoldalúságot egyesíti, higiénikus tisztaságot teremtve számos textilfelületen, mint a padlószőnyegek, kárpitok, matracok vagy autóülések. A bevált Kärcher technológia kiváló tisztítási eredményt garantál, így ideális családok, allergiások és kisállattartók számára. A kárpittisztító legfőbb előnye a praktikus, két tartályos rendszer, amely egy kivehető tiszta- és egy szennyezettvíz-tartályt tartalmaz, megkönnyítve a feltöltést és az ürítést. A 3 az 1-ben funkcionalitásnak köszönhetően a készülék teljes értékű nedves-száraz porszívóként is használható, így egyetlen géppel több takarítási feladat is elvégezhető.

Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Könnyen használható 2 tartályos rendszer
Könnyen használható 2 tartályos rendszer
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
Multifunkcionális 3 az 1-ben termék
Ergonomikus tartozékok a permetelszíváshoz, nedves és száraz porszívózáshoz
Praktikus tárolási lehetőségek a tartozékok számára
Gondtalan tisztítás a lapos pliszírozott szűrővel
Vonzó kivitelezés nagy gombokkal és praktikus forgózárakkal.
Ergonomikus hordozófogantyú
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Munkaszélesség (mm) 227
Frissvíztartály kapacitása (l) 4
Szennyvíztartály kapacitása (l) 4
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tápkábel (m) 6
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,5
Csomagolási súly (kg) 11
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 424 x 320 x 466
Standard tartozék ID (mm) 35

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Permetextrakciós csövek: 2 Darab(ok), 0.5 m, Műanyag
  • Permetező extrakciós padlófúvóka keménypadlós adapterrel: 227 mm
  • Réstisztító fej
  • Száraz porszívó padlófúvóka: Átkapcsolható
  • Kárpittisztító fej
  • Harmonikaszűrő: Standard
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő

Felszereltség

  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
Alkalmazási területek
  • Szőnyegek
  • Kárpitozott bútorok
  • Szőnyegpadlók
  • Autósülés
  • Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
  • Matracok
Tartozékok
Tisztítószerek
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.