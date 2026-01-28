A Kärcher SE 5 kárpittisztító a mélytisztító hatékonyságot és a sokoldalúságot egyesíti, higiénikus tisztaságot teremtve számos textilfelületen, mint a padlószőnyegek, kárpitok, matracok vagy autóülések. A bevált Kärcher technológia kiváló tisztítási eredményt garantál, így ideális családok, allergiások és kisállattartók számára. A kárpittisztító legfőbb előnye a praktikus, két tartályos rendszer, amely egy kivehető tiszta- és egy szennyezettvíz-tartályt tartalmaz, megkönnyítve a feltöltést és az ürítést. A 3 az 1-ben funkcionalitásnak köszönhetően a készülék teljes értékű nedves-száraz porszívóként is használható, így egyetlen géppel több takarítási feladat is elvégezhető.