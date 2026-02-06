Háztartási készlet

Praktikus tartozékkészlet a száraz padlófúvóka és a kárpitos fúvóka közötti váltáshoz. Alkalmas minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és kárpittisztítóhoz.

A háztartási készlet a kapcsolható száraz padlófúvókával és kárpitos fúvókával ideális tartozékokat tartalmaz számos gyakori háztartási tisztítási feladathoz. A padlófúvóka lábkapcsolóval kapcsolható, így szőnyegpadlóra és kemény padlóra egyaránt alkalmas, míg a két szálemelővel ellátott praktikus kárpitos fúvóka ideális a kárpitozott bútorok és más kárpitok kíméletes porszívózásához.

Jellemzők és előnyök
Átkapcsolható száraz szívófej
  • Ergonomikus lábkapcsolóval rendelkezik, amellyel a padlófúvóka gyorsan és egyszerűen beállítható a különböző padlóburkolatokhoz (pl. szőnyeg vagy laminált padló/parketta).
  • A szőnyeg és a kemény padló szimbólumai, amelyek a száraz porszívókból ismerősek, nagyon megkönnyítik a megfelelő beállítás kiválasztását.
Tartalmazza a parkolókapcsot (csak WD porszívókhoz használható)
  • Kívánság szerint a padlófúvókához rögzíthető.
  • A szívócső és a fúvóka gyors és egyszerű tárolására tervezték a munka megszakításai alatt.
Kárpittisztító fúvóka két szálemelővel
  • Kárpitok, kárpitozott bútorok és textilfelületek kíméletes és alapos tisztítására.
Tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és kárpittisztítóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (-rész) 3
Standard névleges átmérő (mm) ID 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 65 x 257
Alkalmazási területek
  • Szőnyegpadlók
  • Szőnyegek
  • Kemény padlók
  • Kárpit
  • Kárpitozott bútorok
  • Matracok