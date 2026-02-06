Háztartási készlet
Praktikus tartozékkészlet a száraz padlófúvóka és a kárpitos fúvóka közötti váltáshoz. Alkalmas minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és kárpittisztítóhoz.
A háztartási készlet a kapcsolható száraz padlófúvókával és kárpitos fúvókával ideális tartozékokat tartalmaz számos gyakori háztartási tisztítási feladathoz. A padlófúvóka lábkapcsolóval kapcsolható, így szőnyegpadlóra és kemény padlóra egyaránt alkalmas, míg a két szálemelővel ellátott praktikus kárpitos fúvóka ideális a kárpitozott bútorok és más kárpitok kíméletes porszívózásához.
Jellemzők és előnyök
Átkapcsolható száraz szívófej
- Ergonomikus lábkapcsolóval rendelkezik, amellyel a padlófúvóka gyorsan és egyszerűen beállítható a különböző padlóburkolatokhoz (pl. szőnyeg vagy laminált padló/parketta).
- A szőnyeg és a kemény padló szimbólumai, amelyek a száraz porszívókból ismerősek, nagyon megkönnyítik a megfelelő beállítás kiválasztását.
Tartalmazza a parkolókapcsot (csak WD porszívókhoz használható)
- Kívánság szerint a padlófúvókához rögzíthető.
- A szívócső és a fúvóka gyors és egyszerű tárolására tervezték a munka megszakításai alatt.
Kárpittisztító fúvóka két szálemelővel
- Kárpitok, kárpitozott bútorok és textilfelületek kíméletes és alapos tisztítására.
Tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és kárpittisztítóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (-rész)
|3
|Standard névleges átmérő (mm)
|ID 35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatibilis készülékek
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- Szőnyegpadlók
- Szőnyegek
- Kemény padlók
- Kárpit
- Kárpitozott bútorok
- Matracok