A háztartási készlet a kapcsolható száraz padlófúvókával és kárpitos fúvókával ideális tartozékokat tartalmaz számos gyakori háztartási tisztítási feladathoz. A padlófúvóka lábkapcsolóval kapcsolható, így szőnyegpadlóra és kemény padlóra egyaránt alkalmas, míg a két szálemelővel ellátott praktikus kárpitos fúvóka ideális a kárpitozott bútorok és más kárpitok kíméletes porszívózásához.