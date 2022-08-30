A Kärcher WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation a tökéletes nedves-száraz porszívó építkezésekhez és felújításokhoz. A modell különlegessége a speciális felújítási készlet, amely garantálja a durva szennyeződések hatékony eltávolítását, valamint a beépített dugaljzat elektromos szerszámokhoz. A gombnyomásra működő szűrőtisztító funkció gyorsan visszaállítja a teljes szívóerőt finompor porszívózásakor is. A 30 literes rozsdamentes acél tartály leeresztő csavarral van ellátva a könnyű ürítés érdekében.