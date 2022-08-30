Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

A Kärcher WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation nedves-száraz porszívó rendkívül erős szívóerejét energiatakarékos működéssel ötvözi. A felújításhoz készült készlet, a lapos redős szűrő, a szűrőtisztító funkció és a beépített gépcsatlakozó hatékony és sokoldalú takarítást tesz lehetővé.

A Kärcher WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation a tökéletes nedves-száraz porszívó építkezésekhez és felújításokhoz. A modell különlegessége a speciális felújítási készlet, amely garantálja a durva szennyeződések hatékony eltávolítását, valamint a beépített dugaljzat elektromos szerszámokhoz. A gombnyomásra működő szűrőtisztító funkció gyorsan visszaállítja a teljes szívóerőt finompor porszívózásakor is. A 30 literes rozsdamentes acél tartály leeresztő csavarral van ellátva a könnyű ürítés érdekében.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation: Speciális tartozékok a makacs szennyeződések eltávolításához a felújítási munkák alatt
A makacs szennyeződések gyors, könnyű és alapos eltávolítása porszóródás nélkül. A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation: Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation: Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
  • A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
  • A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • A szívótömlő biztonságosan tárolható a készülék fejére akasztva.
  • Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
  • Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Leeresztő csavar
  • Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Biztonságos, mégis könnyen hozzáférhető tároló a mellékelt tartozékok számára.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1300
Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W) min. 100 - max. 2100
Szívóteljesítmény (W) 300
Vákuum (mbar) max. 280
Légáramlás (l / s) max. 75
Tartály űrtartalma (l) 30
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 8
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,5
Csomagolási súly (kg) 14,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 693

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Flexibilis gégecső: 1 m, 35 mm
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Szívótömlő durva szennyeződésekhez: 1.7 m, Műanyag
  • Szívócső durva szennyeződésekhez: 2 Darab(ok), 0.5 m, 45 mm, Műanyag
  • Durva szennyeződést felszívó fej
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Leeresztő csavar
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Videók

Alkalmazási területek
  • Felújítás
  • Finom szennyeződés
  • Műhely
  • Teraszok
  • Pince
  • Folyadékok
Tartozékok
