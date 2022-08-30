Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
A Kärcher WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation nedves-száraz porszívó rendkívül erős szívóerejét energiatakarékos működéssel ötvözi. A felújításhoz készült készlet, a lapos redős szűrő, a szűrőtisztító funkció és a beépített gépcsatlakozó hatékony és sokoldalú takarítást tesz lehetővé.
A Kärcher WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation a tökéletes nedves-száraz porszívó építkezésekhez és felújításokhoz. A modell különlegessége a speciális felújítási készlet, amely garantálja a durva szennyeződések hatékony eltávolítását, valamint a beépített dugaljzat elektromos szerszámokhoz. A gombnyomásra működő szűrőtisztító funkció gyorsan visszaállítja a teljes szívóerőt finompor porszívózásakor is. A 30 literes rozsdamentes acél tartály leeresztő csavarral van ellátva a könnyű ürítés érdekében.
Jellemzők és előnyök
Speciális tartozékok a makacs szennyeződések eltávolításához a felújítási munkák alattA makacs szennyeződések gyors, könnyű és alapos eltávolítása porszóródás nélkül. A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshezForgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Kiemelkedő szűrőteljesítményAz erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
- A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- A szívótömlő biztonságosan tárolható a készülék fejére akasztva.
- Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
- Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Leeresztő csavar
- Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Biztonságos, mégis könnyen hozzáférhető tároló a mellékelt tartozékok számára.
- A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1300
|Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W)
|min. 100 - max. 2100
|Szívóteljesítmény (W)
|300
|Vákuum (mbar)
|max. 280
|Légáramlás (l / s)
|max. 75
|Tartály űrtartalma (l)
|30
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|8
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,5
|Csomagolási súly (kg)
|14,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 693
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Flexibilis gégecső: 1 m, 35 mm
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Szívótömlő durva szennyeződésekhez: 1.7 m, Műanyag
- Szívócső durva szennyeződésekhez: 2 Darab(ok), 0.5 m, 45 mm, Műanyag
- Durva szennyeződést felszívó fej
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Leeresztő csavar
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Felújítás
- Finom szennyeződés
- Műhely
- Teraszok
- Pince
- Folyadékok
