A rendkívül szakadásálló, háromrétegű KFI 487 gyapjú porzsákok használat közben nagy szívóteljesítményükkel és porelszűrésükkel nyűgöznek le. Ideálisak igényes alkalmazásokhoz is, pl. durva és nedves szennyeződések porszívózásához. A porzsákokat kifejezetten a Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki. Használhatók a Kärcher SE 5, SE 6, SE 5.100 és SE 6.100 permet-extrakciós tisztítógépekhez is. A szállítási tartalom összesen négy porzsákot tartalmaz.