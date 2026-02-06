WD 4-6 Flíz porzsák KFI 487
Rendkívül szakadásálló gyapjú szűrőzsák, ideális száraz és nedves szennyeződések felszívására. Alkalmas Kärcher nedves és száraz porszívókhoz és permetes elszívó tisztítókhoz.
A rendkívül szakadásálló, háromrétegű KFI 487 gyapjú porzsákok használat közben nagy szívóteljesítményükkel és porelszűrésükkel nyűgöznek le. Ideálisak igényes alkalmazásokhoz is, pl. durva és nedves szennyeződések porszívózásához. A porzsákokat kifejezetten a Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki. Használhatók a Kärcher SE 5, SE 6, SE 5.100 és SE 6.100 permet-extrakciós tisztítógépekhez is. A szállítási tartalom összesen négy porzsákot tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
Háromrétegű flíz anyag
- Nagy szívóteljesítmény és magasszintű porszűrés a használat során.
- Rendkívül szakadásálló, ideális nagy igénybevételhez.
Kärcher nedves-száraz porszívókhoz WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|4
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés
- Nedves szennyeződés