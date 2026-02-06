WD 4-6 Flíz porzsák KFI 487

Rendkívül szakadásálló gyapjú szűrőzsák, ideális száraz és nedves szennyeződések felszívására. Alkalmas Kärcher nedves és száraz porszívókhoz és permetes elszívó tisztítókhoz.

A rendkívül szakadásálló, háromrétegű KFI 487 gyapjú porzsákok használat közben nagy szívóteljesítményükkel és porelszűrésükkel nyűgöznek le. Ideálisak igényes alkalmazásokhoz is, pl. durva és nedves szennyeződések porszívózásához. A porzsákokat kifejezetten a Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki. Használhatók a Kärcher SE 5, SE 6, SE 5.100 és SE 6.100 permet-extrakciós tisztítógépekhez is. A szállítási tartalom összesen négy porzsákot tartalmaz.

Jellemzők és előnyök
Háromrétegű flíz anyag
  • Nagy szívóteljesítmény és magasszintű porszűrés a használat során.
  • Rendkívül szakadásálló, ideális nagy igénybevételhez.
Kärcher nedves-száraz porszívókhoz WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 4
Szín Fehér
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 190 x 13
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés
  • Nedves szennyeződés