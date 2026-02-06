A Kärcher WD 6 P S V-30/8/35/T nedves-száraz porszívó ultraerős szívást és energiahatékonyságot kínál 1300 W-os motorral. Ez a csúcsmodell a Kärcher technológia legjavát nyújtja: a legfőbb előnye a teljes körű vezérlés és kényelem, amit a beépített dugaljzat, a forgókapcsolós szívóerő-szabályozás, a gombnyomásos szűrőtisztítás és a praktikus leeresztő csavar együttesen biztosít. A 30 literes rozsdamentes acél tartály, a hosszú kábel és gégecső, valamint a levehető antisztatikus fogantyú teszik a kategória csúcsmodelljévé.