Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/35/T

A Kärcher WD 6 P S V-30/8/35/T erőteljes és energiahatékony nedves-száraz porszívó 30 l rozsdamentes acéltartállyal leeresztő csavarral, beépített szerszámcsatlakozóval és könnyen tisztítható lapos redős szűrővel – ideális nagy teljesítményű otthoni és műhelytisztításhoz.

A Kärcher WD 6 P S V-30/8/35/T nedves-száraz porszívó ultraerős szívást és energiahatékonyságot kínál 1300 W-os motorral. Ez a csúcsmodell a Kärcher technológia legjavát nyújtja: a legfőbb előnye a teljes körű vezérlés és kényelem, amit a beépített dugaljzat, a forgókapcsolós szívóerő-szabályozás, a gombnyomásos szűrőtisztítás és a praktikus leeresztő csavar együttesen biztosít. A 30 literes rozsdamentes acél tartály, a hosszú kábel és gégecső, valamint a levehető antisztatikus fogantyú teszik a kategória csúcsmodelljévé.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/35/T: Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/35/T: Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/35/T: Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva.
  • Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Leeresztő csavar
  • Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel gyorsan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Levehető markolat
  • A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
  • Könnyű porszívózás - még szűk helyeken is.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
  • Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1300
Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W) min. 100 - max. 2100
Szívóteljesítmény (W) 300
Vákuum (mbar) max. 280
Légáramlás (l / s) max. 75
Tartály űrtartalma (l) 30
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 8
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,6
Csomagolási súly (kg) 13,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 693

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 3.5 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Flexibilis gégecső: 1 m, 35 mm
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Leeresztő csavar
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/8/35/T
Alkalmazási területek
  • Műhely
  • Felújítás
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Teraszok
  • Folyadékok
  • Pince
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
Tartozékok
Alkatrész kereső

