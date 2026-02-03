Szőnyeg- és kárpittisztító SE 5 Car *EU
A Kärcher SE 5 Car kárpittisztítóval újszerűvé varázsolhatja autója belterét! Ez a kifejezetten járművekhez optimalizált, 3 az 1-ben gép szálmélységig tisztítja az üléseket, padlószőnyegeket és a csomagtartót, miközben nedves-száraz porszívóként is funkcionál.
A Kärcher SE 5 Car kárpittisztító kifejezetten az autók belső terének szálmélységig hatoló, higiénikus tisztítására lett optimalizálva. Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket az autóülésekből, a padlószőnyegekből és a csomagtartóból, visszaállítva a jármű újszerű tisztaságát. Technikai különlegessége a 3 az 1-ben multifunkcionalitás, amely lehetővé teszi, hogy ne csak az autókárpit mélytisztítását végezze el, hanem nedves-száraz porszívóként is tökéletesen megállja a helyét az autó takarítása során. A két tartályos rendszer egyszerű és tiszta kezelhetőséget biztosít, míg a Kärcher bevált technológiája garantálja a foltmentes végeredményt.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekértTisztítás a szövetszálak mélyéig. Hatékony permetelszívó technológia a gyors és fáradságmentes tisztításhoz. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében.
Könnyen használható 2 tartályos rendszerKét különálló tartály a friss és a szennyezett víz számára, valamint hordozófogantyú. A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlőBeépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében. Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében. Fogantyú reteszelő funkcióval a folyamatos permetezéshez nagy textilfelületek tisztításakor.
Multifunkcionális 3 az 1-ben termék
- Sokoldalúan alkalmazható akár textilfelületek porlasztásos elszívására, akár szőnyegek és keménypadlók nedves és száraz porszívózására a megfelelő tartozékokkal.
Ergonomikus tartozékok a permetelszíváshoz, nedves és száraz porszívózáshoz
- A tartozékok egyszerű fel- és leszerelése egyetlen kattintással.
- Az ergonomikus szórásos extrakciós padlófúvóka még a nagy szőnyegfelületek tisztítását is kényelmessé teszi.
- Sokoldalúan alkalmazható a nedves és száraz porszívózáshoz való tartozékok széles választékával, mint például a kapcsolható száraz porszívó padlófúvókával, valamint kompatibilis a nedves és száraz porszívókhoz való tartozékok széles választékával.
Praktikus tárolási lehetőségek a tartozékok számára
- A tartozékok és a porszívótömlő a készüléken elrakhatók - így minden rendben marad, és mindig kéznél van, bárhol is van rá szükség.
Gondtalan tisztítás a lapos pliszírozott szűrővel
- Non-stop nedves és száraz porszívó, nem kell megszakítani a tisztítást a szűrőcseréhez.
- Alapos porszívózás jó porfelvétellel.
- Külön szűrőszárny a szűrő kényelmes és gyors eltávolításához anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne.
Vonzó kivitelezés nagy gombokkal és praktikus forgózárakkal.
- A könnyű kezelhetőség érdekében.
Ergonomikus hordozófogantyú
- Könnyűvé teszi a porszívó porszívó szállítását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Munkaszélesség (mm)
|88
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|4
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|4
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tápkábel (m)
|6
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,5
|Csomagolási súly (kg)
|10,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standard tartozék ID (mm)
|35
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
- Mosó résfúvóka
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Harmonikaszűrő: Standard
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő
Felszereltség
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpitozott bútorok
- Szőnyegpadlók
- Autósülés
- Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
- Matracok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.