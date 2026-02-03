A Kärcher SE 5 Car kárpittisztító kifejezetten az autók belső terének szálmélységig hatoló, higiénikus tisztítására lett optimalizálva. Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket az autóülésekből, a padlószőnyegekből és a csomagtartóból, visszaállítva a jármű újszerű tisztaságát. Technikai különlegessége a 3 az 1-ben multifunkcionalitás, amely lehetővé teszi, hogy ne csak az autókárpit mélytisztítását végezze el, hanem nedves-száraz porszívóként is tökéletesen megállja a helyét az autó takarítása során. A két tartályos rendszer egyszerű és tiszta kezelhetőséget biztosít, míg a Kärcher bevált technológiája garantálja a foltmentes végeredményt.