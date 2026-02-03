Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Szőnyeg- és kárpittisztító SE 5 Car *EU

A Kärcher SE 5 Car kárpittisztítóval újszerűvé varázsolhatja autója belterét! Ez a kifejezetten járművekhez optimalizált, 3 az 1-ben gép szálmélységig tisztítja az üléseket, padlószőnyegeket és a csomagtartót, miközben nedves-száraz porszívóként is funkcionál.

A Kärcher SE 5 Car kárpittisztító kifejezetten az autók belső terének szálmélységig hatoló, higiénikus tisztítására lett optimalizálva. Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket az autóülésekből, a padlószőnyegekből és a csomagtartóból, visszaállítva a jármű újszerű tisztaságát. Technikai különlegessége a 3 az 1-ben multifunkcionalitás, amely lehetővé teszi, hogy ne csak az autókárpit mélytisztítását végezze el, hanem nedves-száraz porszívóként is tökéletesen megállja a helyét az autó takarítása során. A két tartályos rendszer egyszerű és tiszta kezelhetőséget biztosít, míg a Kärcher bevált technológiája garantálja a foltmentes végeredményt.

Jellemzők és előnyök
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 5 Car *EU: Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Tisztítás a szövetszálak mélyéig. Hatékony permetelszívó technológia a gyors és fáradságmentes tisztításhoz. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 5 Car *EU: Könnyen használható 2 tartályos rendszer
Két különálló tartály a friss és a szennyezett víz számára, valamint hordozófogantyú. A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 5 Car *EU: Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében. Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében. Fogantyú reteszelő funkcióval a folyamatos permetezéshez nagy textilfelületek tisztításakor.
Multifunkcionális 3 az 1-ben termék
  • Sokoldalúan alkalmazható akár textilfelületek porlasztásos elszívására, akár szőnyegek és keménypadlók nedves és száraz porszívózására a megfelelő tartozékokkal.
Ergonomikus tartozékok a permetelszíváshoz, nedves és száraz porszívózáshoz
  • A tartozékok egyszerű fel- és leszerelése egyetlen kattintással.
  • Az ergonomikus szórásos extrakciós padlófúvóka még a nagy szőnyegfelületek tisztítását is kényelmessé teszi.
  • Sokoldalúan alkalmazható a nedves és száraz porszívózáshoz való tartozékok széles választékával, mint például a kapcsolható száraz porszívó padlófúvókával, valamint kompatibilis a nedves és száraz porszívókhoz való tartozékok széles választékával.
Praktikus tárolási lehetőségek a tartozékok számára
  • A tartozékok és a porszívótömlő a készüléken elrakhatók - így minden rendben marad, és mindig kéznél van, bárhol is van rá szükség.
Gondtalan tisztítás a lapos pliszírozott szűrővel
  • Non-stop nedves és száraz porszívó, nem kell megszakítani a tisztítást a szűrőcseréhez.
  • Alapos porszívózás jó porfelvétellel.
  • Külön szűrőszárny a szűrő kényelmes és gyors eltávolításához anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne.
Vonzó kivitelezés nagy gombokkal és praktikus forgózárakkal.
  • A könnyű kezelhetőség érdekében.
Ergonomikus hordozófogantyú
  • Könnyűvé teszi a porszívó porszívó szállítását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Munkaszélesség (mm) 88
Frissvíztartály kapacitása (l) 4
Szennyvíztartály kapacitása (l) 4
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tápkábel (m) 6
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,5
Csomagolási súly (kg) 10,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 424 x 320 x 466
Standard tartozék ID (mm) 35

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
  • Mosó résfúvóka
  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • Harmonikaszűrő: Standard
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő

Felszereltség

  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
Alkalmazási területek
  • Szőnyegek
  • Kárpitozott bútorok
  • Szőnyegpadlók
  • Autósülés
  • Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
  • Matracok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.