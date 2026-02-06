Parkettafej
A Kärcher parkettafej puha sörtékkel a parketta és az egyéb érzékeny kemény padlók gyengéd tisztításához.
Parkettafej puha sörtékkel a kemény padlók, például parketta és laminált padló, valamint parafa, PVC, linóleum és csempézett padlók finom tisztításához.
Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 2 és VC 3 porszívókhoz való tartozékokok
Parkettafej puha sörtével
- Kíméletes tisztítás keménypadló felületekre
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|301 x 115 x 178
Alkalmazási területek
- Kényes felületek