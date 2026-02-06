Parkettafej

A Kärcher parkettafej puha sörtékkel a parketta és az egyéb érzékeny kemény padlók gyengéd tisztításához.

Parkettafej puha sörtékkel a kemény padlók, például parketta és laminált padló, valamint parafa, PVC, linóleum és csempézett padlók finom tisztításához.

Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 2 és VC 3 porszívókhoz való tartozékokok
Parkettafej puha sörtével
  • Kíméletes tisztítás keménypadló felületekre
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 301 x 115 x 178
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kényes felületek