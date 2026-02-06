S6 kefe nedves felületre
Két, seprőgéphez való oldalseprű nedves szennyeződés eltávolítására alkalmas speciális sörtézettel. S 6 - S 6 Twin seprőgépekhez.
A standard és a 3-szor keményebb sörtékből álló oldalseprűk tökéletesen alkalmasak a nedves piszok fellazításához és összesepréséhez. Ajánlottak például az esőáztatta és talajra tapadt lomb eltávolítására. Az oldalseprűk az S 6 - S 6 Twin seprőgépekkel használhatók.
Jellemzők és előnyök
Speciális sörtézet kialakítás standard és 3-szor keményebb sörték keverékéből
- Magasabb fokú dörzshatás a nedves piszok fellazításához és felsepréséhez.
- A finom szemcséket is megbízhatóan összegyűjti.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|290 x 290 x 61
Alkalmazási területek
- Utak
- Nedves szennyeződés