A standard és a 3-szor keményebb sörtékből álló oldalseprűk tökéletesen alkalmasak a nedves piszok fellazításához és összesepréséhez. Ajánlottak például az esőáztatta és talajra tapadt lomb eltávolítására. Az oldalseprűk az S 6 - S 6 Twin seprőgépekkel használhatók.