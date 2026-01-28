Univerzális kefefeltét WB 120 és WB 100 mosókefékhez
Univerzális kefefeltét forgó mosókeféhez. Ideális sima felületek tisztításához, mint pl. lakk, üveg vagy műanyag.
Univerzálisan használható átlátszó kefesörték a különböző tisztítási feladatokhoz. WB 120 forgó mosókeféhez ideális sima felületek, mint pl. lakk üveg és műanyag tisztításához. A feltét a WB 100 kefefeltéttel is kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
Puha átlátszó sörték
- Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
Univerzálisan használható bárhol
- Minden sima felülethez, mint pl. lakk, üveg vagy műanyag.
Rendelhető tartozékok
- Több felhasználási lehetőség a forgó mosókefe által
Kompatibilitás
- A WB 120 forgó mosókeféhez és az előd modell A WB 100-hoz is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|153 x 153 x 48
Videók
Alkalmazási területek
- Járművek
- Télikertek
- Motorkerékpárok és robogók
- Garázsajtók
- Redőnyök
- Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
- Ablakpárkányok
- Balkon burkolatok
- Kerti/terasz/erkély bútorok