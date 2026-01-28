Univerzális kefefeltét WB 120 és WB 100 mosókefékhez

Univerzális kefefeltét forgó mosókeféhez. Ideális sima felületek tisztításához, mint pl. lakk, üveg vagy műanyag.

Univerzálisan használható átlátszó kefesörték a különböző tisztítási feladatokhoz. WB 120 forgó mosókeféhez ideális sima felületek, mint pl. lakk üveg és műanyag tisztításához. A feltét a WB 100 kefefeltéttel is kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
Puha átlátszó sörték
  • Kíméletes, gyengéd és hatékony tisztítás.
Univerzálisan használható bárhol
  • Minden sima felülethez, mint pl. lakk, üveg vagy műanyag.
Rendelhető tartozékok
  • Több felhasználási lehetőség a forgó mosókefe által
Kompatibilitás
  • A WB 120 forgó mosókeféhez és az előd modell A WB 100-hoz is használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 153 x 153 x 48

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Télikertek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Garázsajtók
  • Redőnyök
  • Adatok védelmét lehetővé tevő képernyő elemek
  • Ablakpárkányok
  • Balkon burkolatok
  • Kerti/terasz/erkély bútorok