VC porszívó tisztító készlet
A VC tisztítókészlet kibővíti a porszívó-sorozat alkalmazási lehetőségeit. Ez megkönnyíti a tisztítási feladatokat.
A tisztítási feladatok egyszerűbbek és könnyebbek a VC tisztítókészletnek köszönhetően. A nehezen elérhető területeket a kiegészítőkkel kényelmesen meg lehet tisztítani. A készlet rés fúvókát, hajszívó szettet, rugalmas csatlakozó darabot és négy különböző kefét tartalmaz. Ezenkívül egy kiegészítő tömlődarabot is tartalmaz, amely különféle kiegészítő alkatrészekhez csatlakoztatható.
Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 2 és VC 3 porszívókhoz való tartozékokok
Széleskörű tartozékkészlet
- A KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK VÁLASZTÉKÁVAL SZÁMOS HÁZI TAKARÍTÁSI MUNKA MOST KÖNNYEBBEN ELVÉGEZHETŐ.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|1,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|410 x 308 x 80
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )