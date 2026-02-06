VC porszívó tisztító készlet

A VC tisztítókészlet kibővíti a porszívó-sorozat alkalmazási lehetőségeit. Ez megkönnyíti a tisztítási feladatokat.

A tisztítási feladatok egyszerűbbek és könnyebbek a VC tisztítókészletnek köszönhetően. A nehezen elérhető területeket a kiegészítőkkel kényelmesen meg lehet tisztítani. A készlet rés fúvókát, hajszívó szettet, rugalmas csatlakozó darabot és négy különböző kefét tartalmaz. Ezenkívül egy kiegészítő tömlődarabot is tartalmaz, amely különféle kiegészítő alkatrészekhez csatlakoztatható.

Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 2 és VC 3 porszívókhoz való tartozékokok
Széleskörű tartozékkészlet
  • A KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK VÁLASZTÉKÁVAL SZÁMOS HÁZI TAKARÍTÁSI MUNKA MOST KÖNNYEBBEN ELVÉGEZHETŐ.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 1,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 410 x 308 x 80
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )