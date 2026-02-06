A tisztítási feladatok egyszerűbbek és könnyebbek a VC tisztítókészletnek köszönhetően. A nehezen elérhető területeket a kiegészítőkkel kényelmesen meg lehet tisztítani. A készlet rés fúvókát, hajszívó szettet, rugalmas csatlakozó darabot és négy különböző kefét tartalmaz. Ezenkívül egy kiegészítő tömlődarabot is tartalmaz, amely különféle kiegészítő alkatrészekhez csatlakoztatható.