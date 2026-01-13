Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220
Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220 ir ideāli piemērots vidēji lielu un lielu platību un dārzu laistīšanai. Neierobežotas pārklājuma pielāgošanas iespējas. Īpaši izturīga piedziņa. Maksimālā teritorija 220 m2
Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220 ir ideāli piemērots vidēji lielu un lielu platību un dārzu laistīšanai. Aptverto teritoriju var viegli palielināt līdz pat maksimālajam pārklājumam 220 m2. Inovatīvs smidzinātājs ar īpaši izturīgu piedziņu. Kärcher smidzinātāji ir pieejami ar smailēm vai īpašām pamatnēm. Jaunie Kärcher oscilācijas smidzinātāji tagad ir vēl vienkāršāk lietojami. Tajos ir iekļauta Splash Guard aizsardzība ērtai to novietošanai un uzstādīšanai nesaslapinoties. Kärcher smidzinātājos ir pārbaudīta un testēta "click" sistēma un tos ir viegli pievienot pie dārza šļūtenēm. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukta sasniedzamības regulēšanaPrecīza laistīšana
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpaVienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
Komplektā tīrīšanas adataUzgaļu vienkāršai tīrīšanai
Ļoti izturīgs pārnesums
- Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Apkaisīšanas laukums (2 bāri)
|45 - 120 m²
|Apkaisīšanas laukums (4 bāri)
|80 - 220 m²
|Smidzināšanas platums (2 bāri) (m)
|9
|Smidzināšanas platums (4 bāri) (m)
|13
|Teritorijas pārklājums (2 bāri) (m)
|5 - 14
|Teritorijas pārklājums (4 bāri) (m)
|6 - 17
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|450 x 136 x 86
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Zāliens
- Vidēji lielām un lielām platībām
