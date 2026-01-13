Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220

Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220 ir ideāli piemērots vidēji lielu un lielu platību un dārzu laistīšanai. Neierobežotas pārklājuma pielāgošanas iespējas. Īpaši izturīga piedziņa. Maksimālā teritorija 220 m2

Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220 ir ideāli piemērots vidēji lielu un lielu platību un dārzu laistīšanai. Aptverto teritoriju var viegli palielināt līdz pat maksimālajam pārklājumam 220 m2. Inovatīvs smidzinātājs ar īpaši izturīgu piedziņu. Kärcher smidzinātāji ir pieejami ar smailēm vai īpašām pamatnēm. Jaunie Kärcher oscilācijas smidzinātāji tagad ir vēl vienkāršāk lietojami. Tajos ir iekļauta Splash Guard aizsardzība ērtai to novietošanai un uzstādīšanai nesaslapinoties. Kärcher smidzinātājos ir pārbaudīta un testēta "click" sistēma un tos ir viegli pievienot pie dārza šļūtenēm. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!

Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukta sasniedzamības regulēšana
Nepārtraukta sasniedzamības regulēšana
Precīza laistīšana
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
Komplektā tīrīšanas adata
Komplektā tīrīšanas adata
Uzgaļu vienkāršai tīrīšanai
Ļoti izturīgs pārnesums
  • Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Apkaisīšanas laukums (2 bāri) 45 - 120 m²
Apkaisīšanas laukums (4 bāri) 80 - 220 m²
Smidzināšanas platums (2 bāri) (m) 9
Smidzināšanas platums (4 bāri) (m) 13
Teritorijas pārklājums (2 bāri) (m) 5 - 14
Teritorijas pārklājums (4 bāri) (m) 6 - 17
Krāsa melna
Svars (kg) 0.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 450 x 136 x 86
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Zāliens
  • Vidēji lielām un lielām platībām
Piederumi
Atrast Oscilāciju smidzinātājs OS 3.220 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

