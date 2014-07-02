HEPA 13 filter*
Īpašs augstas efektivitātes filtrs, kas droši filtrē 99,95% no visām daļiņām, kuru izmērs pārsniedz 0,3 µm. Ar lielisku blīvējumu aizsardzībai pret ziedputekšņiem, sēnīšu sporām, baktērijām un ērču ekskrementiem. * (EN: 1822: 1998)
HEPA 13 filtrs droši filtrē 99,95% no visām daļiņām, kas lielākas par 0,3 µm. Īpašajam augstas veiktspējas filtram ir īpaši sarežģīts blīvējums aizsardzībai pret ziedputekšņiem, sēnīšu sporām, baktērijām un ērču ekskrementiem.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots Kärcher DS putekļu sūcējam ar ūdens filtru
Uzticama alergēnu ziedputekšņu, sēnīšu sporu, baktēriju un putekļu ērcīšu ekskrementu filtrēšana
Ātrāk un vieglāk maināms
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|165 x 111 x 55