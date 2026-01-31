Interchangeable attachment car & bike for WB 120 and WB 100

Lieliski piemērots automašīnu un motociklu tīrīšanai: mikrošķiedras mazgāšanas sukas maināms uzgalis automašīnu un motociklu rotējošai mazgāšanas sukai.

Inovatīvais mazgāšanas suku uzgalis, kas izgatavots no mīkstas mikrošķiedras, ir piestiprināts pie suku diska ar āķa un cilpas stiprinājumu, un to var mazgāt atsevišķi veļas mašīnā līdz 60 ° C. Maināms stiprinājums automašīnu un motociklu rotējošai mazgāšanas sukai WB 120 ir piemērots īpaši maigai automašīnu un motociklu tīrīšanai. Uzgalis ir saderīgs arī ar iepriekšējo modeli - WB 100.

Īpašības un ieguvumi
Inovatīvs mikrošķiedras stiprinājums ar āķa un cilpas stiprinājumu
  • Pirmais maināms un mazgājams tekstila stiprinājums rotējošai spiediena mazgātāja sukai.
Īpaši maiga tīrīšana
  • Ideāli piemērots tādu delikātu virsmu kā krāsa tīrīšanai.
Noņemams un mazgājams
  • Mazgājams veļas mašīnā līdz 60°C.
Izvēles piederumi
  • Vairāk universālas rotējošās mazgāšanas sukas.
Saderība
  • Var izmantot ar WB 120 rotējošu mazgāšanas suku un iepriekšējo modeli - WB 100.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Auduma šķiedru kompozīts 75% poliesters, 25% poliamīds
Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļi
  • Motocikli un motorolleri
