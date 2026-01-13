Izmantojot atlaišanas sviru, inovatīvo maināmo stiprinājumu automašīnām un motocikliem var ātri un viegli nomainīt, nesaskaroties ar netīrumiem, un tā caurspīdīgais korpuss piedāvā izcilu tīrīšanas pieredzi. Pateicoties gudrajam āķa un cilpas stiprinājumam, divdaļīgā stiprinājuma auduma daļu pēc tīrīšanas var noņemt un mazgāt veļas mazgāšanas mašīnā 60 ° C temperatūrā. Spiediena mazgātāja birste ar mīkstu mikrošķiedras drānu ir ideāli piemērota vieglo automašīnu un motociklu mazgāšanai. Ja nepieciešams, mazgāšanas līdzekli var izmantot ar spiediena mazgātāju. Pateicoties jaunajai pārnesumkārbai, WB 120 var lepoties ar lielāku jaudu nekā iepriekšējie modeļi - efektīvai un rūpīgai tīrīšanai. Rotējošu mazgāšanas suku var piestiprināt visiem Kärcher spiediena mazgātājiem, kas ietilpst K 2 līdz K 7 klasēs. Maināmie stiprinājumi (universālie/mājai un dārzam), kas pieejami atsevišķi, ir piemēroti visām gludajām virsmām vai īpaši pielāgoti sarežģītākām virsmām; tie ir saderīgi ar gan WB 120, gan tā priekšgājēju WB 100.