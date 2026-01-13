WB 120 Car & Bike
Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējošā mazgāšanas birste ar inovatīvu mīkstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama veļas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.
Izmantojot atlaišanas sviru, inovatīvo maināmo stiprinājumu automašīnām un motocikliem var ātri un viegli nomainīt, nesaskaroties ar netīrumiem, un tā caurspīdīgais korpuss piedāvā izcilu tīrīšanas pieredzi. Pateicoties gudrajam āķa un cilpas stiprinājumam, divdaļīgā stiprinājuma auduma daļu pēc tīrīšanas var noņemt un mazgāt veļas mazgāšanas mašīnā 60 ° C temperatūrā. Spiediena mazgātāja birste ar mīkstu mikrošķiedras drānu ir ideāli piemērota vieglo automašīnu un motociklu mazgāšanai. Ja nepieciešams, mazgāšanas līdzekli var izmantot ar spiediena mazgātāju. Pateicoties jaunajai pārnesumkārbai, WB 120 var lepoties ar lielāku jaudu nekā iepriekšējie modeļi - efektīvai un rūpīgai tīrīšanai. Rotējošu mazgāšanas suku var piestiprināt visiem Kärcher spiediena mazgātājiem, kas ietilpst K 2 līdz K 7 klasēs. Maināmie stiprinājumi (universālie/mājai un dārzam), kas pieejami atsevišķi, ir piemēroti visām gludajām virsmām vai īpaši pielāgoti sarežģītākām virsmām; tie ir saderīgi ar gan WB 120, gan tā priekšgājēju WB 100.
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša sukas galva
- Maiga, mīksta un efektīva tīrīšana.
Uzgaļu maiņa, izmantojot atlaišanas sviru
- Ātrāka un vienkāršāka stiprinājuma maiņa bez saskares ar netīrumiem.
Inovatīvs mikrošķiedras stiprinājums ar āķa un cilpas stiprinājumu
- Pirmais maināms un mazgājams tekstila stiprinājums rotējošai spiediena mazgātāja sukai.
Īpaši maiga tīrīšana
- Ideāli piemērots tādu delikātu virsmu kā krāsa tīrīšanai.
Noņemams un mazgājams
- Mazgājams veļas mašīnā līdz 60°C.
Mazgāšanas līdzekļa lietošana ar spiediena mazgātāju
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Caurspīdīgs apvalks
- Tīrīšanas pieredze, pateicoties redzamai tehnoloģijai.
Savietojams ar dārza šļūtenes adapteri
- Ātrāka visu Kärcher suku savienošana ar dārza šļūteni, neizmantojot augstspiediena mazgātāju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Auduma šķiedru kompozīts
|75% poliesters, 25% poliamīds
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|296 x 142 x 140
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
Atrast WB 120 Car & Bike rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.