WB 120
Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomaiņa, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svirai.
Rotējošā mazgāšanas birste ar maināmo universālo stiprinājumu ir aprīkota ar atbrīvošanas sviru ātrai un ērtai stiprinājuma nomaiņai bez saskares ar netīrumiem, un tai ir arī caurspīdīgs pārsegs, kas nodrošina īpaši iespaidīgu tīrīšanas pieredzi. Augstspiediena mazgātāja birste ir ieteicama dažādu virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, rūpīgai tīrīšanai. Ja nepieciešams, mazgāšanas līdzekli var izmantot ar spiediena mazgātāju. Pateicoties jaunajai pārnesumkārbai, WB 120 var lepoties ar lielāku jaudu nekā iepriekšējie modeļi - efektīvai un rūpīgai tīrīšanai. Rotējošā mazgāšanas birste ir piemērota lietošanai ar visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem diapazonā no K 2 līdz K 7. Maināmie stiprinājumi automašīnām un motocikliem/mājai un dārzam pieejami atsevišķi un īpaši izstrādāti gan smalkām, gan izturīgām virsmām,turklāt tie ir saderīgi gan ar WB 120 suku, gan iepriekšējo modeli WB 100.
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša sukas galva
- Maiga, mīksta un efektīva tīrīšana.
Uzgaļu maiņa, izmantojot atlaišanas sviru
- Ātrāka un vienkāršāka stiprinājuma maiņa bez saskares ar netīrumiem.
Mazgāšanas līdzekļa lietošana ar spiediena mazgātāju
- Labāka netīrumu atslābināšana un efektīva tīrīšana.
Caurspīdīgs apvalks
- Tīrīšanas pieredze, pateicoties redzamai tehnoloģijai.
Savietojams ar dārza šļūtenes adapteri
- Ātrāka visu Kärcher suku savienošana ar dārza šļūteni, neizmantojot augstspiediena mazgātāju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|309 x 153 x 135
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU