Rotējošā mazgāšanas birste ar maināmo universālo stiprinājumu ir aprīkota ar atbrīvošanas sviru ātrai un ērtai stiprinājuma nomaiņai bez saskares ar netīrumiem, un tai ir arī caurspīdīgs pārsegs, kas nodrošina īpaši iespaidīgu tīrīšanas pieredzi. Augstspiediena mazgātāja birste ir ieteicama dažādu virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, rūpīgai tīrīšanai. Ja nepieciešams, mazgāšanas līdzekli var izmantot ar spiediena mazgātāju. Pateicoties jaunajai pārnesumkārbai, WB 120 var lepoties ar lielāku jaudu nekā iepriekšējie modeļi - efektīvai un rūpīgai tīrīšanai. Rotējošā mazgāšanas birste ir piemērota lietošanai ar visiem Kärcher augstspiediena mazgātājiem diapazonā no K 2 līdz K 7. Maināmie stiprinājumi automašīnām un motocikliem/mājai un dārzam pieejami atsevišķi un īpaši izstrādāti gan smalkām, gan izturīgām virsmām,turklāt tie ir saderīgi gan ar WB 120 suku, gan iepriekšējo modeli WB 100.