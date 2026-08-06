Mikrošķierdas lupatiņas iekštelpām
Mikrošķiedras drāniņas ar āķu-cilpu stiprinājumu optimālai netīrumu noņemšanai ar WV smidzinātājpudelīti visām gludām virsmām
Āķu-cilpu stiprināšanas sistēma ļauj viegli un ātri mikrošķiedras drāniņu gan piestiprināt smidzinātājpudelītei, gan nomainīt to.
Īpašības un ieguvumi
Mikrošķiedras drāniņa iekštelpām
- Spožiem logiem bez svītrām.
āķa un cilpas stiprinājums
- Pateicoties āķa un cilpas stiprinājumu sistēmai, mikrošķiedras salveti var ļoti viegli un ātri nomainīt.
Piemērots WV izsmidzināmo pudeļu komplektam Extra (2.633-129.0)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Auduma šķiedru kompozīts
|85% poliesters; 15% poliamīds
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|70 x 275 x 30
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Flīzes
- Spoguļi