Nozzle parquet
Kärcher parketa sprausla ar mīkstiem sariem maigai parketa grīdu un citu jutīgu cieto grīdu tīrīšanai.
Parketa sprausla ar mīkstiem sariem maigai cietu grīdu, piemēram, parketa un lamināta, kā arī korķa, PVC, linoleja un flīžu, tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots piederums Kärcher VC 2 un VC 3 putekļsūcējiem
Parketa sprausla ar mīkstiem sariem
- Maigai cietu grīdu tīrīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|301 x 115 x 178
Pielietošanas veidi
- Jutīgu virsmu tīrīšanai