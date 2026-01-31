Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 Cage Classic

HD 7 / 16-4 Cage Classic izturīgais augstspiediena tīrītājs: šī trīsfāzu sākuma līmeņa mašīna piedāvā priekšrocības, ko sniedz ilgs apkalpošanas intervāls, īss tīrīšanas laiks un ilgs kalpošanas laiks.

Mūsu trīsfāzu sākuma līmeņa iekārta HD 7/16-4 Cage Classic ar 4 polu motoru ir paredzēta nepārtrauktai, noslogotai lietošanai. Izturīgajam augstspiediena tīrītājam ir izturīga rāmja struktūra, kas garantē optimālu iekārtas aizsardzību. Iekārtas iekšējās sastāvdaļas izstrādātas īpaši izturīgas, jo paredzētas ļoti ilgam darbības laikam, piemēram, jaudīgais kloķvārpstas sūknis ir aprīkots ar keramiskiem virzuļiem. Iekārta ir arī ārkārtīgi viegli apkopjama un uzturama: visas detaļas ir viegli pieejamas, lielais ūdens ieplūdes filtrs ir draudzīgs apkopei, un uzturēšanas intervāli ir gari. Tas ļauj ne tikai ietaupīt izmaksas, bet arī efektīvi izmantot iekārtu. Un visbeidzot - iespaidīga ir arī iekārtas gudrā darbība un elastība. Vieda sprūda pistoles glabāšana ar automātisku mašīnas izslēgšanu, kā arī iespēja augstspiediena tīrītāju novietot uz zemes un piestiprināt pie sienas, padara darbu ar šo iekārtu ļoti ērtu.

Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un uzticams
Izturīgs un uzticams
Četru taktu elektromotors. Misiņa cilindra uzgalis un keramikas virzulis. Uzticams kloķvārpstas sūknis ar papildu termostata vārstu.
Izturīgs un drošs
Izturīgs un drošs
Izturīga cauruļveida rāmja konstrukcija garantē optimālu iekārtas komponentu aizsardzību. Iebūvēti rokturi ērtai transportēšanai.
Ļoti vienkārša kopšana
Ļoti vienkārša kopšana
Viegli piekļūt visiem svarīgākajiem komponentiem. Lielais smalko daļiņu filtrs, ko ir viegli iztīrīt.
Universāls
  • Iekārtu var piestiprināt pie grīdas vai sienas.
  • Praktiska novietne pistolei ar automātiskās izslēgšanās funkciju (pēc izvēles pieejama Total Stop sistēma).
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 400 - 700
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 70 - 160 / 7 - 16
Maks. spiediens (bar/MPa) 220 / 22
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 4.3
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 61.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 73
Izmēri (G x P x A) (mm) 625 x 500 x 360

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Nerūsējošā tērauda stobrs: 100 mm
  • Power sprausla
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 Cage Classic
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 7/16-4 Cage Classic rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

