Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 BE
Benzīna karstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar pludiņa tvertni, aizsardzība pret apkaļķošanos, aizsardzība pret degvielas izbeigšanos, tvaika līmenis un variējams spiediena un ūdens plūsmas ātrums. Mazgāšanas līdzekļa maisījums augsta spiediena apstākļiem. Elektriskā un mehāniskā darbības uzsākšana.
Jaudīgs karstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar spēcīgu četru taktu benzīna dzinēju un elektrisko starteri darbībai neatkarīgi no elektroenerģijas piegādes. Visas sastāvdaļas ir izvietotas uz izturīga cauruļveida tērauda rāmja, kas nodrošina vispārēju aizsardzību lielas slodzes apstākļos. Rāmis ir speciāli paredzēts mehāniskai transportēšanai ar celtni vai autokrāvēju. Motors ir aprīkots ar automātisko ātruma samazināšanas mehānismu, kas pazemina trokšņa līmeni darba pārtraukumos un ievērojami pagarina augstspiediena tīrītāja kalpošanas ilgumu. Standarta elektriskais starteris padara ērtāku darbības uzsākšanu. Kvalitatīvie augstspiediena sūkņa materiāli - misiņa cilindru galvas, nerūsējošā tērauda vārsti, virzuļi ar niķeļa-hroma pārklājumu no nerūsējošā tērauda - palīdz garantēt ilgu kalpošanas laiku un augstas klases darbības īpašības. Pārspiediena vārsts, integrēta spiediena un ūdens plūsmas vadība, kā arī tvaika režīms nodrošina to, ka darbību var ideāli piemērot dažādiem tīrīšanas uzdevumiem. Augstas veiktspējas deglim ar vertikālu sildītāja spoli un nedetonējošu nepārtrauktu aizdedzi ir neierobežoti maināmi iestatījumi starp 30°C un 98°C. Drošības pasākumi, piemēram, darbības apturēšana, ja eļļas līmenis ir pārāk zems, drošības vārsti, ūdens izslēgšana, ja tā līmenis ir pārāk zems, un zema apsilde palīdz aizsargāt mašīnu grūtos ikdienas ekspluatācijas apstākļos. Pludiņa tvertne ar integrēto pilienu padeves dozētāju (DGT) droši izolē vienību no dzeramā ūdens maģistrāles un aizsargā visas sastāvdaļas, kas nonāk saskarē ar ūdenī esošo kaļķakmeni un citām nogulsnēm.
Īpašības un ieguvumi
Optimāli vienkārša lietošanaAutomātiska degļa nodzēšana ūdens izbeigšanās gadījumā nodrošina aizsardzību pret pārkaršanu Ergonomiski izstrādāta Easy Press pistoles mēlīte ērtai lietošanai
Maksimāls sniegumsEfektīvs deglis ar statenisku sildīšanas spoli nepārtrauktai aizdedzei bez ātras sadegšanas Ieēdušos nosēdumu noņemšanai Divas integrētas dīzeļa un benzīna tvertnes nodrošina ilgu laiku.
Jaudīgs benzīna motorsAtbilst izplūdes gāzu emisijas standarta ES V POSMA prasībām. Elektrostarteris, lai bez piepūles iedarbinātu ierīci
Lietotājdraudzīga darbība
- Gaidstāves režīmā ātrums tiek automātiski samazināts. Tas pasargā motoru un taupa enerģiju
- Kravas iekraušana ir iespējama, pateicoties izturīgajam cauruļveida tērauda rāmim.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|450 - 900
|Darba spiediens (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 98
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|5.6
|Degvielas tvertne (l)
|34
|Degvielas
|Benzīns / Dīzeļdzinējs
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Motora ražotājs
|Honda
|Motora tips
|GX 390
|Vienlaicīgo lietotāju skaits
|1
|Pārvietojamība
|Stacionārs
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|175.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|181.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1100 x 750 x 785
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Drošības rāmis
- Elektroniskais starteris
- Izturīgs cauruļveida tērauda rāmis celšanai ar krānu
