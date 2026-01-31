Augstspiediena mazgātājs HDS 1000 De CEMO

Jauns karstā ūdens augstspiediena tīrītājs HDS 1000 De Steamer ar integrētu tvaika pakāpienu, kas paredzēts pastāvīgi augstai tīrīšanas temperatūrai līdz 98 °C. Lieliski piemērots vīrusu daudzuma samazināšanai uz virsmām.

Aprīkots ar jaudīgu Yanmar dīzeļdzinēju un aizsargāts ar izturīgu cauruļu rāmi, mūsu karstā ūdens augstspiediena tīrītājs HDS 1000 De Steamer ar integrētu tvaika pakāpienu lieliski paveic darbu arī sarežģītās vietās, kur nav pieejami ārējie elektroenerģijas avoti. Vienkārša pāreja no augsta spiediena uz tvaika režīmu piedāvā arī maksimālu elastību. Liela degļa jauda un integrēta e-kārba ar temperatūras sensoru pastāvīgi paaugstinātai temperatūrai līdz 155 °C ļauj nodrošināt ne tikai nezāļu noņemšanu, bet arī vīrusu mazināšanu un baktēriju un mikrobu deaktivizāciju uz virsmām. Augstas kvalitātes sastāvdaļas, piemēram, augstspiediena sūknis ar misiņa cilindra galvu, nerūsējošā tērauda vārsti vai ar hromu-niķeli pārklāti nerūsējošā tērauda virzuļi, nodrošina ārkārtīgi ilgu kalpošanas laiku, arī smagas, nepārtrauktas lietošanas laikā. Pludiņa slēdzis ar integrētu kalcifikācijas aizsardzību (DGT) ir daļa no plašā drošības aprīkojuma, kas paredzēts lietotāja un mašīnas aizsardzībai. Viedi piederumi karstā ūdens nezāļu noņemšanai, kā arī tvaika uzklāšanai patogēnu apkarošanai ir iekļauti standarta komplektācijā.

Īpašības un ieguvumi
Augsta tīrīšanas veiktspēja, ko nodrošina karstais ūdens
  • Vienmērīga spiediena un ūdens daudzuma padeves kontrole no tvaika uz karstā ūdens strūklu — tieši uz iekārtas.
  • Tvaika padevi pēc vajadzības iespējams regulēt un pielāgot jebkuram tīrīšanas darbam.
Maksimāls sniegums
  • Efektīvs deglis ar statenisku sildīšanas spoli nepārtrauktai aizdedzei bez ātras sadegšanas
  • Automātiska degļa nodzēšana ūdens izbeigšanās gadījumā nodrošina aizsardzību pret pārkaršanu
Ekonomisks ar dīzeļdegvielu darbināms iekšdedzes dzinējs
  • Atbilst izplūdes gāzu emisijas standarta ES V POSMA prasībām.
  • Elektrostarteris, lai bez piepūles iedarbinātu ierīci
Lietotājdraudzīga darbība
  • Gaidstāves režīmā ātrums tiek automātiski samazināts. Tas pasargā motoru un taupa enerģiju
  • Kravas iekraušana ir iespējama, pateicoties izturīgajam cauruļveida tērauda rāmim.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 450 - 900
Darba spiediens (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) maks. 98
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 5.6
Sprauslas izmērs 048
Degvielas tvertne (l) 34
Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Motora tips L 100 V
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība ratiņi
Svars (ar piederumiem) (kg) 199.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 205

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Drošības rāmis
  • Elektroniskais starteris
  • Izturīgs cauruļveida tērauda rāmis celšanai ar krānu
Pielietošanas veidi
  • Efektīva un ērta nezāļu noņemšana bez ķimikālijām pašvaldības vidē
