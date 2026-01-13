Augstspiediena mazgātājs HDS 6/14-4 C
Vienfāzes augstspiediena mazgāšanas iekārta tīrīšanai ar karstu ūdeni HDS 6/14-4 C un kompaktklases četru polu elektromotoru ar ūdens dzesēšanu, vienas pogas kontroli un eco!efektivitātes režīmu.
HDS 6/14-4 C ir ekonomiska, jaudīga un ērti manevrējama vienfāzes augstspiediena mazgāšanas iekārta tīrīšanai ar karstu ūdeni, kompaktklases četru polu elektromotoru ar ūdens dzesēšanu un plašu papildu funkciju klāstu. Tā unikālais eco!efektivitātes režīms nodrošina videi draudzīgu un ekonomisku darbību. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem un ir tikpat uzticami un ilgkalpojoši. Pateicoties tās Servo vadības sistēmai jūs varat regulēt ūdens plūsmas ātrumu un spiedienu tieši uz pistoles. Iekārtas pārdomātā vadība ir īstenojama ar vienas pogas kontroli, un tai ir praktiska novietne piederumiem, uzgaļiem u. c. Iekārtas lielie riteņi un grozāms priekšējais ritenītis nodrošina lielisku tās mobilitāti, savukārt izturīgā šasija ar iebūvētām degvielas un tīrīšanas līdzekļa tvertnēm ļauj to izmantot sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
Īpašības un ieguvumi
Efektivitāteeco!efektivitātes režīms — ekonomisks un vidi saudzējošs, pat ja lietojat ierīci ilgi. Samazina degvielas patēriņu un CO2 emisijas par 20%. Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
Ērta lietošanaIntuitīva vadāmība ar lielu vienas pogas izvēles slēdzi. Liela tvertnes atvere ar uzpildes tekni. Mazgāšanas līdzekli var ērti nomainīt pa atveri iekārtas ārpusē.
Iekārtas uzglabāšanaSlēdzams piederumu nodalījums uzgaļiem, rīkiem u.c. Āķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai. Integrēts smidzināšanas caurules turētājs ērtai transportēšanai
Uzticamība
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
- Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.
- Ar ūdens mīkstināšanas sistēmu, kas aizsargā sildelementu no pārkaļķošanās.
Pārvietojamība
- "Skrējēja" konstrukcija ar lieliem gumijas riteņiem un grozāmiem ritenīšiem.
- Lieli šasijā integrēti rokturi.
- Iebūvēts pagriešanas rokturis vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|240 - 560
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3.6
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|3.5
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|2.8
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|15
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|111
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|119.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1060 x 650 x 920
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
- Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
- Spiediena samazināšana
- Integrēta degvielas un ķīmijas tvertne
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana