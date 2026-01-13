Augstspiediena mazgātājs HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 S ir jaudīga augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar karstu ūdeni un pilnveidotu degļa tehnoloģiju un ekonomisku darbību.
Šai Kärcher Extra segmenta pamatklases iekārtai ir liels ūdens plūsmas ātrums, kas nozīmē, ka tai var pievienot pat otru smidzinātāja stobru. EASY!Force HD pistole efektīvi absorbē strūklas atsitiena spēku, tādējādi neradot nekādu piepūli tās sprūda nospiešanai un turēšanai. Īpaši efektīva un videi draudzīga augstspiediena tīrīšanas iekārta ar intuitīvi saprotamiem vadības elementiem, viegli transportējama, ar eco!efektivitātes režīmu, pilnveidotu degļa tehnoloģiju un tīrīšanas līdzekļa precīzās dozēšanas sistēmu. Iekārtas augsto tīrīšanas veiktspēju nodrošina patentēta uzgaļu tehnoloģija, trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, turbo ventilators, bet tās ekspluatācijas uzticamību garantē precīzā gāzu izplūdes uzraudzības sistēma. Iekārtai ir izturīga un nerūsējoša šasija, kas to ļauj izmantot arī īpaši sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai. Tās pārdomātā konstrukcija ļauj viegli piekļūt svarīgākajiem sistēmas komponentiem un jebkurā brīdī iegūt informāciju par ekspluatācijas datiem problēmu novēršanai.
Īpašības un ieguvumi
Augsta efektivitāte
- eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
- Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Uzticamība
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
- Piekļuve iekārtas darbības informācijai par tās izmantošanas ilgumu un nepieciešamajiem apkopes intervāliem.
Maksimāla efektivitāte
- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija.
- Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.
Iekārtas uzglabāšana
- Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
- Viegli pieejams kā labročiem, tā kreiļiem un ir ideāli piemērots darbam ar diviem stobriem.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Precīzas dozēšanas vārsts samazina tīrīšanas līdzekļa patēriņu.
- Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
- Pozīcijā "0" skalošana notiek automātiski.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|600 - 1200
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|7.7
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|6.2
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|8.4
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|178
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|190
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 8, 400 bāri
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana
- Papildus iespējams darbs ar diviem stobriem
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
- Servisa elektronika ar LED ekrānu
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana