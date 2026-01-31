Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S

Maksimālai veiktspējai pat vissmagākajos apstākļos. Super klases karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ar četrpolu ūdensdzeses elektromotoru un izturīgu trīs virzuļu aksiālo sūkni.

Kā viena no jaudīgākajām Kärcher Super klases iekārtām HDS 13/20-4 S karstā ūdens augstspiediena mazgātājs gādās par vislabāko tīrīšanas rezultātu pat vissmagākajos darba apstākļos. Tādi augstas kvalitātes elementi kā zemapgriezienu četrpolu ūdensdzeses elektromotors un izturīgs trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu, savukārt ekonomiskais eco!efficiency režīms – maksimālu efektivitāti. Augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 13/20-4 S ir viegli lietojama un kopjama, ergonomiski konstruēta un viegli pārvietojama, arī tās izmantošana ir draudzīga lietotājam. To apliecina arī enerģijas taupošā EASY!Force Advanced augstspiediena pistole ar Servo Control un 1050 milimetru garais stobrs ar patentētu sprauslu tehnoloģiju. Iekārtas bagātīgo aprīkojumu papildina uzlabots degļa risinājums, divas tīrīšanas līdzekļa tvertnes, īpaši drošības elementi, laiku taupošie EASY!Lock ātrie savienojumi un izstrādātas piederumu uzglabāšanas iespējas.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S: Augsta efektivitāte
Augsta efektivitāte
eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S: Maksimāla efektivitāte
Maksimāla efektivitāte
Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā. Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni. Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 S: Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
Vieta piederumu novietošanai. Divi āķi sūkšanas caurulei un strāvas kabelim. Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
Drošība lietošanas laikā
  • Viegli pieejams ūdens filtrs aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām ūdenī.
  • Drošības vārsti, aizsardzība ūdens un degvielas izbeigšanās gadījumā garantē iekārtas drošību.
  • Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
  • Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
  • Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
  • Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
  • Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
Mobilitātes koncepcija
  • Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
  • Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
  • Stumšanas rokturi nodrošina vienkāršu transportēšanu un manevrējamību.
Viegla vadība
  • Viens slēdzis visām iekārtas funkcijām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 600 - 1300
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) min. 80 - maks. 155
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 9.5
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 7.6
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 9.5
Barošanas kabelis (m) 5
Degvielas tvertne (l) 25
Svars (ar piederumiem) (kg) 206
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 215.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 1330 x 750 x 1060

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 8, 400 bāri
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana
  • Papildus iespējams darbs ar diviem stobriem
  • Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
  • Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
  • Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Iekārtu un mašīnu tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Fasāžu tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
  • Sporta kompleksu tīrīšana
  • Tīrīšana ražošanas procesu laikā
  • Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 13/20-4 S rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

