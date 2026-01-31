Augstspiediena mazgātājs HDS 13/20-4 SX
HDS 13/20-4 SX ir visjaudīgākā no Kärcher augstspiediena tīrīšanas superklases iekārtām tīrīšanai ar karstu ūdeni, kurai iebūvēta šļūtenes spole un 20 m gara augstspiediena šļūtene, un ir liels LED displejs.
HDS 13/20-4 SX iekārta ir karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta, kura ietilpst Kärcher HDS kompaktklases segmentā, kas īpaši izceļas ar augstu veiktspēju un efektivitāti. Šim modelim ir iebūvēta šļūtenes spole un 20 metru gara augstspiediena šļūtene. Pateicoties lielam plūsmas ātrumam iekārtu var izmantot ar diviem izsmidzināšanas stobriem un darboties divatā, tādējādi ļaujot ātrāk panākt lielisku tīrīšanas rezultātu. EASY!Force HP pistole efektīvi absorbē strūklas atsitiena spēku, tādējādi nav nepieciešama piepūle, lai nospiestu un turētu tās sprūda. Turklāt HDS 13/20-4 SX iekārtai ir daudz pārdomātu un inovatīvu risinājumu — eco!efektivitātes režīms, precīzas tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēma un pilnveidota ūdens karsēšanas tehnoloģija ūdens uzsildīšanai — kas viss tai ļauj efektīvi paveikt visdažādākos tīrīšanas darbus. Tai ir liels gaismas diožu displejs, kas ļauj operatīvi pārbaudīt degvielas un tīrīšanas līdzekļa rezerves līmeni, kā arī sniedz informāciju par sistēmas apkopes nepieciešamību. Pārdomātā mobilitātes koncepcija ar diviem grozāmie ritenīšiem, lielām gumijas riepām, ergonomisku virzīšanas rokturi, kā arī citām noderīgām aprīkojuma funkcijām ļauj viegli transportēt šo ļoti izturīgo un viegli lietojamo mašīnu.
Īpašības un ieguvumi
Augsta efektivitāte
- eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
- Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Uzticamība
- Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Maksimāla efektivitāte
- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija.
- Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.
- Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Iekārtas uzglabāšana
- Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
- Ērts gan kreiļiem, gan labročiem.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
- Precīzas dozēšanas vārsts samazina tīrīšanas līdzekļa patēriņu.
- Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
- Pozīcijā "0" skalošana notiek automātiski.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|600 - 1300
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|8.3
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|6.6
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|9.3
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|195
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|207
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 20 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Spiediena samazināšana
- Papildus iespējams darbs ar diviem stobriem
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS)
- Servisa elektronika ar LED ekrānu
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Sporta kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
