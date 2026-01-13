Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Mūsu jaunie vidējās un augstākās klases karstā ūdens augstspiediena tīrītāji ne tikai pirmklasīgi tīra, bet arī ir ļoti izturīgi un ar tiem ir vienkārši darboties. Jaunais ECO režīms, kas ir tikai KÄRCHER, padara tos patiešām nepārspējamus. Kad mašīna ir iestatīta šajā režīmā, tā automātiski darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā. Tas ne tikai ietaupa ekspluatācijas izmaksas, bet ir labi arī videi.
Karstā ūdens augstspiediena tīrītāji no jaunās vidējās un augstākās klases pārliecina ar sešām galvenajām iezīmēm: 1. Vides aizsardzība. Lielāka efektivitāte ar jauno ECO režīmu, servisa slēdzis, lai kontrolētu ūdens cietību, turbo ventilators, mazgāšanas līdzekļa mērīšanas precizitāte, optimizēta degļa tehnoloģija un augstas efektivitātes sūknis. 2. "Lietotājam draudzīgs". To nodrošina centrālais, pārskatāmi izkārtotais vadības panelis, kas izveidots intuitīvai darbībai, smidzinātāja turētājs, LED displejs, integrēta zemas berzes šļūtenes spole 20 metru garai šļūtenei, kas grozāma 180°, un vēl daudz kas cits. 3. Mazgāšanas izpilde. Augsti efektīvu tīrīšanu garantē patentētā sprauslu tehnoloģija, keramikas virzuļi, turbo ventilators, kā arī palielinātā sūkņa efektivitāte. Piederumi ir optimizēti konkrētam pielietojumam un izstrādāti, lai precīzi atbilstu klientu prasībām. 4. Mobilitāte. To nodrošina divi riteņi, lieli gumijas riteņi, ergonomiski rokturi, pacelšanas punkti darbam ar pacēlāju, nostiprināšanas gredzeni un padziļinājuma protektors mašīnas pacelšanai, lai garantētu maksimālu manevrētspēju. 5. Uzticamība. To nodrošina dūmgāzu monitorings, izturība pret koroziju, stabila šasija, mašīnas aizsardzības sistēma, trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, karstumizturīga dūmu izeja un vēl daudz kas cits. 6. "Draudzīgs apkopei". Viegla pieeja visām sastāvdaļām, kam nepieciešama apkope, un servisa slēdzis, lai jebkurā laikā iegūtu darbības datus traucējummeklēšanai.
Īpašības un ieguvumi
Efektivitāteeco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Maksimāla efektivitāteĪpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni. Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Drošība lietošanas laikāLielais, integrētais ūdens filtrs ar smalko sietu uzticami pasargā augstspiediena sūkni no netīrumu daļiņām Integrētais atgāzu termostats izslēdz motoru, ja atgāzes temperatūra pārsniedz 300°C Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Iekārtas uzglabāšana
- Droša un ietilpīga piederumu glabāšanas vieta aizsargapģērba, piederumu un tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai.
- Āķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Mobilitātes koncepcija
- Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
- Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 1000
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|7.8
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|6.4
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|5.1
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|168
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|180
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
- ANTI!Twist sistēma
- Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
- Vadības panelis ar indikatoriem
- Spiediena samazināšana
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Servisa elektronika ar LED ekrānu
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 10/20-4 M rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.