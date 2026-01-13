Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M

Mūsu jaunie vidējās un augstākās klases karstā ūdens augstspiediena tīrītāji ne tikai pirmklasīgi tīra, bet arī ir ļoti izturīgi un ar tiem ir vienkārši darboties. Jaunais ECO režīms, kas ir tikai KÄRCHER, padara tos patiešām nepārspējamus. Kad mašīna ir iestatīta šajā režīmā, tā automātiski darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā. Tas ne tikai ietaupa ekspluatācijas izmaksas, bet ir labi arī videi.

Karstā ūdens augstspiediena tīrītāji no jaunās vidējās un augstākās klases pārliecina ar sešām galvenajām iezīmēm: 1. Vides aizsardzība. Lielāka efektivitāte ar jauno ECO režīmu, servisa slēdzis, lai kontrolētu ūdens cietību, turbo ventilators, mazgāšanas līdzekļa mērīšanas precizitāte, optimizēta degļa tehnoloģija un augstas efektivitātes sūknis. 2. "Lietotājam draudzīgs". To nodrošina centrālais, pārskatāmi izkārtotais vadības panelis, kas izveidots intuitīvai darbībai, smidzinātāja turētājs, LED displejs, integrēta zemas berzes šļūtenes spole 20 metru garai šļūtenei, kas grozāma 180°, un vēl daudz kas cits. 3. Mazgāšanas izpilde. Augsti efektīvu tīrīšanu garantē patentētā sprauslu tehnoloģija, keramikas virzuļi, turbo ventilators, kā arī palielinātā sūkņa efektivitāte. Piederumi ir optimizēti konkrētam pielietojumam un izstrādāti, lai precīzi atbilstu klientu prasībām. 4. Mobilitāte. To nodrošina divi riteņi, lieli gumijas riteņi, ergonomiski rokturi, pacelšanas punkti darbam ar pacēlāju, nostiprināšanas gredzeni un padziļinājuma protektors mašīnas pacelšanai, lai garantētu maksimālu manevrētspēju. 5. Uzticamība. To nodrošina dūmgāzu monitorings, izturība pret koroziju, stabila šasija, mašīnas aizsardzības sistēma, trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, karstumizturīga dūmu izeja un vēl daudz kas cits. 6. "Draudzīgs apkopei". Viegla pieeja visām sastāvdaļām, kam nepieciešama apkope, un servisa slēdzis, lai jebkurā laikā iegūtu darbības datus traucējummeklēšanai.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M: Efektivitāte
Efektivitāte
eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M: Maksimāla efektivitāte
Maksimāla efektivitāte
Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni. Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M: Drošība lietošanas laikā
Drošība lietošanas laikā
Lielais, integrētais ūdens filtrs ar smalko sietu uzticami pasargā augstspiediena sūkni no netīrumu daļiņām Integrētais atgāzu termostats izslēdz motoru, ja atgāzes temperatūra pārsniedz 300°C Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Iekārtas uzglabāšana
  • Droša un ietilpīga piederumu glabāšanas vieta aizsargapģērba, piederumu un tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai.
  • Āķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Mobilitātes koncepcija
  • Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
  • Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
  • EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 1000
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) min. 80 - maks. 155
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 7.8
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 6.4
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 5.1
Barošanas kabelis (m) 5
Degvielas tvertne (l) 25
Svars (ar piederumiem) (kg) 168
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 180
Izmēri (G x P x A) (mm) 1330 x 750 x 1060

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
  • ANTI!Twist sistēma
  • Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
  • Vadības panelis ar indikatoriem
  • Spiediena samazināšana
  • Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
  • Servisa elektronika ar LED ekrānu
  • Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/20-4 M
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 10/20-4 M rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija