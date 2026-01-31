Augstspiediena mazgātājs HDS 10/21-4 M

Lietotājam draudzīga un jaudīga karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta ar četrpolu ūdensdzeses elektromotoru, ekonomisku eco!efficiency režīmu un divām tīrīšanas līdzekļa tvertnēm.

HDS 10/21-4 M ir viena no jaudīgākajām karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārtām vidējā klasē, kura ir pārdomāti ergonomiska un īpaši lietotājam draudzīga. Par maksimālu veiktspēju un uzticamu, ergonomisku darbību vienlaikus gādā zemapgriezienu četrpolu elektromotors ar ūdensdzesi, izturīgais trīs virzuļu sūknis ar keramikas virzuļiem un ekonomiskais eco!efficiency režīms. Standarta komplektācijā ir iekļauta enerģijas taupošā EASY!Force Advanced augstspiediena pistole ar Servo Control, 1050 milimetru garais stobrs ar patentētu sprauslu tehnoloģiju un EASY!Lock ātrie savienojumi, lai Jūs darba laikā nepagurtu un ietaupītu tīrīšanai veltīto laiku. Ir arī citi iespaidīgi elementi, piemēram, uzlabotais degļa risinājums, divas tīrīšanas līdzekļu tvertnes, ērta konstrukcija mobilitātei, uzticami drošības elementi, vienkārša iekārtas darbināšana tikai ar vienu grozāmu slēdzi un pārdomātas piederumu glabāšanas iespējas.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/21-4 M: Augsta efektivitāte
Augsta efektivitāte
eco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/21-4 M: Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock
EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma. Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli. Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.
Augstspiediena mazgātājs HDS 10/21-4 M: Maksimāla efektivitāte
Maksimāla efektivitāte
Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā. Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni. Motors ar ūdensdzesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.
Drošība lietošanas laikā
  • Viegli pieejams ūdens filtrs aizsargā sūkni pret netīrumu daļiņām ūdenī.
  • Drošības vārsti, aizsardzība ūdens un degvielas izbeigšanās gadījumā garantē iekārtas drošību.
  • Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Vairākas iekārtā iebūvētas piederumu glabāšanas vietas
  • Vieta piederumu novietošanai. Divi āķi sūkšanas caurulei un strāvas kabelim.
  • Ietilpīga novietne, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, cimdu vai instrumentu uzglabāšanai.
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
  • Viegli pārslēgties starp 1. un 2. mazgāšanas līdzekļa tvertni.
  • Precīza tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce ar skalošanas funkciju.
Mobilitātes koncepcija
  • Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
  • Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
  • Stumšanas rokturi nodrošina vienkāršu transportēšanu un manevrējamību.
Viegla vadība
  • Viens slēdzis visām iekārtas funkcijām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 1000
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Temperatūra (padeve 12°C) (°C) min. 80 - maks. 155
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 8
Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h) 7.3
Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h) 5.8
Barošanas kabelis (m) 5
Degvielas tvertne (l) 25
Svars (ar piederumiem) (kg) 160.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 170.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 1330 x 750 x 1060

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 8, 400 bāri
  • Stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
  • ANTI!Twist sistēma
  • Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
  • Vadības panelis ar indikatoriem
  • Spiediena samazināšana
  • Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
  • Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļu tīrīšana
  • Iekārtu un mašīnu tīrīšana
  • Darbnīcas tīrīšana
  • Āra teritoriju tīrīšana
  • Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
  • Fasāžu tīrīšana
  • Peldbaseinu tīrīšana
  • Sporta kompleksu tīrīšana
  • Tīrīšana ražošanas procesu laikā
  • Ražošanas kompleksu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HDS 10/21-4 M rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

