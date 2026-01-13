Augstspiediena mazgātājs HDS 8/18-4 M
trīsfāzu karstā ūdens augstspiediena tīrītājs HDS 8/17-4 M — kas ir pamata klases iekārta ar četru polu motoru ar ūdens dzesēšanu — ir īpašs ECO efektivitātes režīms.
Iekārta augstspiediena mazgāšanai ar karstu ūdeni HDS 8/18-4 M pārsteidz ar ekoloģisko draudzīgumu, vienkārši veicamu apkopi, ātri apgūstamu darbības principu, kā arī teicamu tīrīšanas veiktspēju un ekspluatācijas uzticamību. Ritenītis, gumijas riepas, ergonomisks virzīšanas rokturis, pacelšanas stiprinājumi pārvietošanai ar dakšu autokrāvēju, stiprinājuma punkti un pagriešanas rokturis ļauj ērti veikt tās transportēšanu. Eco!efektivitātes režīms kopā ar turbo ventilatoru, tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīci, pilnveidotu degļa tehnoloģiju, apkopes slēdzi ūdens cietības regulācijai un augstspiediena sūkni efektīvi nodrošina maksimālu tīrīšanas efektivitāti. Iekārtas funkcionalitāti vēl vairāk uzlabo patentēta uzgaļu tehnoloģija un īpašie piederumi. EASY!Force augstspiediena pistole efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās mēlītes lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem. Iekārtai ir trīs virzuļu aksiālais sūknis ar keramikas virzuļiem, dūmgāzu temperatūras uzraudzības sistēmu, kā arī karstumizturīgu gāzu izvadcauruli. Iekārtai ir izturīga šasija. Tai ir ērti piekļūt visiem komponentiem, lai veiktu tehnisko apkopi.
Īpašības un ieguvumi
Efektivitāteeco!efficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.
Maksimāla efektivitāteĪpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija. Četru taktu lēngaitas elektromotors garantē ilgu darbības laiku.
Drošība lietošanas laikāLielais, integrētais ūdens filtrs ar smalko sietu uzticami pasargā augstspiediena sūkni no netīrumu daļiņām Integrētais atgāzu termostats izslēdz motoru, ja atgāzes temperatūra pārsniedz 300°C Īpašā vibrāciju slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā.
Iekārtas uzglabāšana
- Droša un ietilpīga piederumu glabāšanas vieta aizsargapģērba, piederumu un tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai.
- Āķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.
Mobilitātes koncepcija
- Lieli gumijas riteņi un grozāmie ritentiņi atvieglo iekārtas pārvietošanu.
- Integrēts pacelšanas balsts vieglai šķēršļu (piemēram, pakāpienu un apmaļu) pārvarēšanai.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|400 - 800
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatūra (padeve 12°C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|5.5
|Mazuta patēriņš, pilna slodze (kg/h)
|5.3
|Degvielas patēriņš sildīšanai eco!efficiency režīmā (kg/h)
|4.2
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Degvielas tvertne (l)
|25
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|159.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|171.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Ilgs kalpošanas laiks
- Stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 20 + 10 l tvertne
- ANTI!Twist sistēma
- Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas
- Vadības panelis ar indikatoriem
- Spiediena samazināšana
- Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāzu)
- Servisa elektronika ar LED ekrānu
- Divas tvertnes tīrīšanas līdzeklim
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Iekārtu un mašīnu tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Fasāžu tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
- Ražošanas kompleksu tīrīšana
- Tīrīšana ražošanas procesu laikā
- Sporta kompleksu tīrīšana