Riteņu tīrīšanas līdzeklis VehiclePro, skābs RM 800, 20l
Ļoti efektīvs koncentrāts riteņu tīrīšanai. Aktīvās putas ļauj saudzīgi notīrīt visus parastos riteņu netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodiluma paliekas, ziemas sāls atlikumus, kaļķa traipus un sāls nogulsnes.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|0.3
|Svars (kg)
|22.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|23.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 250 x 410
Pielietošanas veidi
- Riteņu disku tīrīšana