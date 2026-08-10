Щетка для очистки швов XXL

Простая и эффективная очистка швов без химикатов. Большая щетка XXL для очистки швов с гибким шарниром незаменима для очистки самых разных межплиточных швов.

Щетка XXL для очистки швов – невероятно полезная принадлежность для очистки паром. С этой щеткой трудоемкая задача по очистке цементных межплиточных швов превращается в детскую забаву. Щетка легко насаживается на удлинительные трубки, что позволяет работать в удобном положении стоя. Гибкий шарнир щетки обеспечивает удобство при очистке швов, как на полу, так и на стенах. Пар быстро и равномерно распределяется по щетке и проникает в труднодоступные места. Размер щетки для очистки швов, а также расположение щетины в один ряд позволяют обрабатывать максимальную площадь за минимальное время. Необыкновенно простая и быстрая очистка – без каких-либо химикатов. В случае износа щетины всю щеточную полоску можно легко заменить.

Особенности и преимущества
Щетка для очистки швов XXL: Расположение щетины
Расположение щетины
Расположенная в один ряд щетина обеспечивает высокую точность и эффективность очистки швов. Щетка XXL для очистки швов быстро и эффективно удаляет въевшуюся грязь в глубоких швах. Швы в ванной и на кухне снова выглядят как новые.
Щетка для очистки швов XXL: Подвижное шарнирное соединение
Подвижное шарнирное соединение
Гибкий шарнир щетки XXL позволяет без особых усилий очищать швы в разных положениях и под разными углами. Использование щетки вместе с удлинительными трубками нашего пароочистителя становится невероятно удобным по сравнению с очисткой вручную. Всю работу можно выполнять стоя в удобном положении.
Щетка для очистки швов XXL: Высокое качество материала щетинок
Высокое качество материала щетинок
Большой срок службы благодаря исключительно износостойкой щетине. Для очистки цементных швов, не подходит для силиконовых швов.
Сменная щеточная полоска
  • Если щетина пришла в негодность всю щеточную полоску можно легко вынуть и заменить на новую.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,12
Вес (с упаковкой) (кг) 0,194
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 156 x 39 x 217

Видео

Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
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