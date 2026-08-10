Peria XXL pentru spații înguste este un accesoriu deosebit de util pentru curățarea cu abur. Procesul de curățare a rosturilor plăcilor ceramice, care anterior consuma mult timp, este acum mai ușor ca niciodată cu această perie. Pur și simplu atașați peria la tuburile de extensie, astfel încât aceasta să poată fi utilizată confortabil stând în picioare. Îmbinarea flexibilă a periei asigură confortul atât atunci când o utilizați pe podea, cât și pe pereți. Aburul este distribuit rapid și uniform pe perie și ajunge chiar și în zonele care altfel sunt greu accesibile. Dimensiunea periei pentru spații înguste și dispunerea periilor într-un rând au fost selectate astfel încât să poată fi curățată o suprafață cât mai mare în cel mai scurt timp posibil. Aceasta face ca experiența de curățare să fie incomparabil de rapidă și ușoară, totul fără niciun produs chimic. Dacă periile se uzează în orice moment, întreaga bandă de perii poate fi înlocuită cu ușurință.