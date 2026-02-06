Purificarea perfectă a aerului pentru spații interioare mai mari, camere de zi și spații de lucru: Purificatorul de aer AF 50 curăță aerul din interior de alergeni, poluanți și agenți patogeni cu ajutorul sistemului său de filtrare în mai multe straturi. Caracteristicile suplimentare includ: Filtru cu cărbune activ, precum și un afișaj pentru indicarea alfanumerică a calității aerului în particule PM2,5 în µg/m³, a calității aerului prin intermediul unui cod de culori, a temperaturii și a umidității. Purificatorul de aer reprezintă, de asemenea, o alegere excelentă datorită funcției de temporizare, a blocării de siguranță pentru copii, a modului de noapte și a funcționării ultrasilențioase, precum și datorită eficienței filtrului de 99,95% pentru particule de 0,3 µm și a unui senzor laser de înaltă calitate pentru modul automat. Acest lucru înseamnă că modul automat ajusteaza nivelul de performanță în funcție de gradul de poluare al aerului. În plus, filtrul are o durată de viață de aproximativ un an, care depinde de nivelul de poluare a aerului și de intensitatea cu care este utilizat.